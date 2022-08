Museu Mineiro recebe feira com gastronomia e adoção de animais

Iniciativa também tem o objetivo de promover e alertar para a adoção responsável (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

Social media Camila Marciano se apaixonou pela cachorrinha Nala, que está para adoção (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

Adoção responsável

Protetora animal Jane Araújo, reforça importância da adoção responsável (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

Neste domingo (21/8), a Avenida João Pinheiro foi palco de arte, cultura, gastronomia e produtos livres de origem animal. O Festival 'Paraíso Veg' levou comidas deliciosas e adoção de pets até a porta do Museu Mineiro, localizado no corredor de acesso à Praça da Liberdade, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. As atividades foram iniciadas às 11h.A social media Camila Marciano esteve presente na feira e se apaixonou pela cadela Nala, que está para adoção. "Não sabia que teria esse espaço para o projeto aqui hoje. Como moro sozinha, já estou há um tempo pensando em adotar um animalzinho para ter uma companhia. Foi um encontro muito bom. Ela é novinha, tem seis meses", conta.Apesar do encontro positivo, ela decidiu esperar e não levar Nala imediatamente para casa. "Eu conversei com o pessoal do projeto. Achei legal que eles levam o cachorrinho para conhecer o espaço, até para ver como ele vai reagir e eles mesmos conhecerem de perto as condições da pessoa que está adotando. Isso é muito importante, porque não é só levar ele para casa", afirma.Preocupada, ela diz que espera oferecer as melhores experiências para o pet que for morar com ela. "Ainda estou nesse processo, porque eu moro em apartamento. Até para o cãozinho precisa ser um espaço que seja ideal para o conforto dele. Eu sinto falta de ter um bichinho, um companheiro, para passear. Essa troca que o animal tem com a gente é muito gostosa", disse.Não é preciso muito para adotar um animal. Mas, engana-se que somente a boa e velha vontade de ser tutor seja suficiente. Para a ativista da causa animal Jane Araújo, do projeto Grupo Amor Pets, alguns pontos devem ser analisados antes dessa decisão. "A adoção, embora seja simples, é um momento complexo. Primeiramente temos uma entrevista para verificar sua disponibilidade em cuidar do animal", explica.Ela dá algumas dicas para as pessoas que tenham o interesse em adotar. "É necessário levar em consideração o tempo para se dedicar, o tamanho do ambiente compatível com o porte do animal, o conforto do local, se tiver outros animais esse processo de inserção deve ser aos poucos, gradativamente", comenta.Outro ponto importante é o planejamento financeiro. "Pois gera gastos e dentro do orçamento a pessoa deve se programar para dar condições. Eles precisam de vacina. Se ficar doente, tem consulta no veterinário, remédios. Tudo isso precisa ser levado em consideração", encerra.