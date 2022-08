Gastronomia: 1º Festival Comidaria movimenta Santa Tereza, em BH

The Brother's: Torresmo de rolo crocante, acompanhado de abacaxi grelhado com uma fina camada de queijo provolone e raspas de limão e hortelã. Para completar, molho de goiabada levemente picante à base de pimenta biquinho. (foto: CDL/Divulgação)













Leia também: Tiradentes: festival faz 25 anos e volta a ocupar vários pontos da cidade.





"A cidade vem retomando a vida social, os calendários de eventos e, consequentemente, impactando a economia e os setores de comércio e serviços. O festival promete reacender a efervescência cultural e gastronômica de Santa Tereza e seu entorno. Certamente haverá um impacto positivo não só para os restaurantes e bares participantes, mas para todo o comércio da região”, avalia o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

Passeio cultural





O passeio, que terá quatro saídas no dia do encerramento do festival, 28 de agosto (domingo), partirá da Praça Joaquim Ferreira da Luz, mais conhecida como "Pracinha da Biroska". O objetivo é conhecer a história de cada bar ou restaurante que, na maioria, são construções antigas.



Atrações musicais

Ainda no domingo, 28, dia do encerramento, na Praça Joaquim Ferreira da Luz, os grupos Chorosas e Forró Cabra Cega vão animar a festa.





O grupo Chorosas, nascido da paixão de mulheres instrumentistas pelo choro, mistura toques da música moderna com a essência desse patrimônio brasileiro, resultando em um som alegre e audacioso. No repertório, elas trazem grandes nomes do choro, como: Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Waldir Azevedo e muitos outros, além de composições autorais.





Já o Forró Cabra Cega teve início em 1983, quando um grupo de deficientes visuais talentosos decidiram formar um grupo musical. A banda vai mostrar toda sua irreverência e alegria, contagiando a quem quiser embarcar neste “trem bão dimais” de alegria, forró e muito balanço.





Confira a lista dos restaurantes e bares participantes e os pratos que serão apresentados:

Mármore 450: Bolinho de linguiça toscana recheada com cubos de queijo coalho, acompanhado de molho de goiabada picante (foto: CDL/Divulgação)





1 - Alpendre 70 - Alpendre por Cozinha Mari (Rua Mármore, 70)

Massa artesanal recheada com repicado de linguiça do interior, jiló e requeijão de barra, regado em molho rosê e maçaricado com queijo meia cura. Acompanha chips de batata doce assado.





2- Bar do Museu Clube da Esquina (Rua Paraisópolis, 738)

Porção de linguiça artesanal com mandioca frita, acompanhada do Molho do Capitão (jabuticaba com pimenta) e pimenta biquinho.





3- Bolota´s Bar (Rua Mármore, 397)

Carne de lata com cebola caramelizada no vinho e farofa de banana.





4 - Iracema Bistrô (Rua Almandina, 56)

Bolinho de leitoa caipira defumada com caramelo de limão-capeta.





5 - Mármore 450 (Rua Mármore, 450)

Bolinho de linguiça toscana recheada com cubos de queijo coalho, acompanhado de molho de goiabada picante.





6 - Temático (Rua Pirite, 187)

Bolinhos de carne de sol, recheado com damasco e queijo e um pão pra “moía”





7 - The Brother´s (Rua Bom Despacho, 373)

Torresmo de rolo crocante, acompanhado de abacaxi grelhado com uma fina camada de queijo provolone e raspas de limão e hortelã. Para completar, molho de goiabada levemente picante à base de pimenta biquinho.





Serviço:

O charmoso Bairro de Santa Tereza, em Belo Horizonte, será palco do 1º Festival Santa Comidaria 2022. Até o dia 28 de agosto, bares e restaurantes tradicionais da capital mineira vão oferecer uma gastronomia criativa, saborosa e visualmente atrativa, com inúmeras opções de combinações.