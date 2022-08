Sorveteria paquistanesa destila 'festival de cores e sabores' em Minas

Situada a cerca de 75 km de BH, a Sorveteria Paquistanesa fabrica até 300 sabores de gelados (foto: Edesio Ferreira/EM. D.A. Press) Um imóvel no caminho entre Belo Horizonte e Ouro Preto, mais especificamente na região de Amarantina, distrito da cidade histórica, chama atenção de quem passa pela rodovia. A imensa placa em amarelo instiga o apaixonado por sobremesas ao ler o escrito: “sorvete paquistanês, natural e exótico”. O jeito é parar e conferir.



Um festival de cores e sabores ocupa os freezers da sorveteria na beira da estrada. Os clientes lotam o local em busca da diversidade de receitas - ao todo, a loja prepara mais de 300 sabores, mas cerca de 50 são servidos por vez. A intenção é agradar a ampla clientela, por isso há versões com zero lactose, cítricos, diet, com pouco açúcar e até veganos.

Ao preço de R$ 95,00 o quilo, o freguês consegue se deliciar com sorvetes feitos com especiarias típicas trazidas do Paquistão, Irã, Iraque, Turquia e outros. Pistache paquistanês, açafrão (karachi), figo seco, gengibre (adrak), hibisco e lavanda são alguns dos sabores à venda. As receitas levam ainda tâmara, cardamomo, água de rosas, água de flor de laranjeira e melaço de romã.

Os clientes também podem arriscar seus paladares em um misterioso desafio tentando acertar a especiaria usada nos sorvetes secretos, como o "segredo paquistanês" , "sigilo paquistanês" e ainda o "mistério paquistanês". Nesses sabores, os ingredientes não são revelados.

Caso alguém torça o nariz para as propostas exóticas da casa, há opções mais conhecidas pelo paladar brasileiro, como jabuticaba, mexerica, graviola e cupuaçu.

Como surgiu a Sorveteria Paquistanesa

Há 35 anos, Cláudia decidiu fabricar seu próprio sorvete. Ela colhia as frutas que tinha no quintal e acrescentava especiarias. Tudo porque a professora queria evitar dar ao filho, então com 4 anos, sorvetes industrializados com alto índice de gordura e açúcar.





A receita deu tão certo que seus amigos e vizinhos passaram a encomendar os gelados artesanais. Logo o produto havia caído nas graças da comunidade. A procura era tanta que Cláudia viu a necessidade de abrir um comércio para concentrar a venda de seus sorvetes.

Alguns anos depois, a empreendedora casou-se com um paquistanês e foi morar no país do marido. Lá ela conheceu a gastronomia paquistanesa e decidiu incorporar suas fórmulas, completamente naturais.

Raízes paquistanesas

De acordo com a tradição mulçumana, ao se casar com um homem paquistanês a mulher recebe um nome muçulmano. Assim, Cláudia Helena Dias passou a ser chamada de Omay Hani, que significa aquela que está sempre alegre.





Com isso, no período em que viveu no Paquistão, Omay Hani aproveitou para conhecer a culinária local e ampliar seus conhecimentos. Foi assim que ela começou a aplicar os modos paquistaneses em suas sobremesas.

Enquanto estava no continente asiático, a cozinheira se comunicava com suas funcionárias no Brasil e compartilhava as novas informações inspiradas em doces do Paquistão. “Nunca imaginei que de professora eu iria me apaixonar pela arte de transformar frutas, flores, especiarias e ervas em sorvetes. Isso me fez apaixonada por essa alquimia que é criar sabores exóticos, inusitados”, disse Omay Hani.





Sorveteria Paquistanesa

Endereço: Rodovia dos Inconfidentes, KM 58, Amarantina, Ouro Preto

Funcionamento: Segunda a Domingo, 9h às 18h

Contato: (31) 987841344

Instagram: https://www.instagram.com/p/CNEI-HtAobq/