Temporal: São Gonçalo do Sapucaí decreta estado de calamidade pública

Empresa ficou totalmente destruída após temporal de granizo no Sul de Minas (foto: Redes Sociais) A cidade de São Gonçalo da Sapucaí, no Sul de Minas, sofreu com uma forte tempestade acompanhada de queda de granizo nesta segunda-feira (3/10). Após o temporal, o prefeito Brian Drago emitiu um comunicado e afirmou que estava decretando estado de calamidade pública devido aos estragos causados no município.



Entre os bairros onde foram registrados mais estragos, estão o Centro e Alto da Aparecida. No Bairro Inconfidentes, um loteamento ficou encoberto pelas pedras de gelo. O prefeito ainda pediu calma para população e afirmou que escolas do município irão abrigar as famílias que necessitarem.



Além disso, o barracão de uma empresa sofreu vários danos: as paredes e o teto foram abaixo com a força dos ventos. Dentro, os materiais, produtos e máquinas também sofreram danificações. Entretanto, ninguém se feriu.





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante o restante do dia ainda poderá haver chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 km/h. Além disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.