Cidades mineiras têm previsão de novas chuvas de granizo

BH terá chuva forte com rajadas de vento predominantemente a tarde e a noite (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Cidades próximas à divisa com Rio de Janeiro e Espírito Santo e na Zona da Mata podem ter chuva de granizo.



Municípios localizados nas regiões Sul, Central, Leste, Vale do Aço e Vale do Rio Doce devem ficar atentos a chuvas com rajadas de vento e raios.



Outras cidades de Minas Gerais também estão sob alerta de chuva. Monte Verde, no Sul de Minas, chegou a 11,4°C hoje, e a máxima prevista é de 38°C para São Romão, no Norte de Minas.

Capital

Belo Horizonte está sob alerta de chuva forte, com raios e rajadas de vento durante toda essa terça-feira (4/10).O céu amanheceu nublado e a mínima foi de 14,6°C na estação Cercadinho ( próximo a Buritis, Belvedere e Mangabeiras).A máxima prevista é de 28°C à tarde. A umidade relativa do ar ficará em 50%. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nas últimas 12h, a Defesa Civil apurou que a região Oeste de Belo Horizonte foi a mais chuvosa, com 53,4mm de chuva acumulados. O normal para a média de todo o mês de outubro é de 104,7mm.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen