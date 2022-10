Chuva causa queda de muro de escola em Betim; veja o vídeo

A chuva da madrugada desta terça-feira (4/10) derrubou o muro do Centro Educacional Técnico de Artes Profissionais (Cetap), no Bairro Angola, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a prefeitura da cidade, equipes da Defesa Civil e da Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos, Transportes e Trânsito (Ecos) estão na rua da escola e sinalizaram a região.

Equipes de manutenção da prefeitura também foram acionadas.

A queda do muro não impactou no funcionamento da escola e as aulas são realizadas normalmente nesta manhã.

Aa Prefeitura de Betim estão no local e equipes de manutenção foram acionadas (foto: Prefeitura de Betim/Reprodução)

De acordo com o balanço dos institutos de meteorologia, no período das 23h de segunda às 1h de terça, choveu 49 mm em Betim.

Na capital

Em Belo Horizonte, a Avenida Tereza Cristina precisou ser interditada pela Defesa Civil devido ao risco de transbordamento.

A interdição ocorreu nas Regiões Oeste e Barreiro. O trânsito foi bloqueado às 23h53 e liberado à 1h11.