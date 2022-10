Uberaba registra forte chuva de granizo nesta terça-feira

Pedras de granizo ficaram espalhadas em vários pontos de Uberaba (foto: Boca no Trombone/Divulgação)

Árvore de grande porte caiu em fiação do bairro Univerdecidade (foto: 8º BBM/Divulgação)

Pancadas de chuva

Uma forte e rápida chuva de granizo caiu sobre Uberaba, no Triângulo Mineiro, na tarde desta terça-feira (4/10). O temporal atingiu bairros como Ilha Bela, Beija Flor e Alfredo Freire. O fenômeno climático durou cerca de 20 minutos. Não há ocorrência de feridos.Foram registradas quedas de árvores nos bairros Univerdecidade e Fabrício, além de pontos de alagamentos no entorno do estádio Uberabão e em frente à Justiça Federal.Conforme o 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), uma árvore de grande porte, na entrada do bairro Univerdecidade, derrubou uma fiação de baixa tensão.“Com o auxílio da Cemig, a nossa equipe de salvamento cortou a árvore e desobstruiu a via. Foi bem ágil, pois tivemos apoio rápido da Cemig com a fiação”, diz nota da corporação.De acordo com a climatologista Wanda Prata a chuva de granizo também cobriu outras cidades do Triângulo Mineiro: Conceição das Alagoas, Delta, Sacramento e Conquista.“Esse granizo na nossa região ocorreu porque a baixa atmosfera estava muito aquecida, um índice de evaporação alto hoje de manhã, com um calor latente muito grande e a troposfera bastante fria”, explicou.Segundo o Instituto Climatempo, as pancadas de chuva em Uberaba estão previstas para ocorrer nas tardes e noites de quarta-feira (5/10), quinta (6/10) e sábado (8/10). Na sexta-feira (7/10), a previsão é de precipitação a qualquer hora do dia.