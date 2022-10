Chuvas intensas já deixaram 132 pessoas desalojadas em Minas

Belo-horizontinos foram supreendidos por chuva de granizo na tarde desta terça-feira (4/10) (foto: Gladyston Rodrigues/EM D.A Press)

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 535 cidades mineiras estão em alerta devido à possibilidade de queda de granizo, alagamentos e ventos que podem chegar a 100 km/h. O aviso é válido até a manhã desta quarta-feira (5/10). Cento e trinta e duas pessoas estão desalojadas em Minas Gerais devido às chuvas . A previsão do tempo ainda é de muita instabilidade nesta terça-feira (4/10) em todo o estado.









Até esta terça-feira, 69 pessoas estão desabrigadas - ou seja, necessitam de abrigo público como habitação temporária - em função de danos ou ameaças de danos a suas casas.



Entre os municípios mais afetados pelas chuvas estão São Gonçalo do Sapucaí e Três Corações, no Sul de Minas, e Ponte Nova, na Zona da Mata.



Recomendações

O Inmet recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, não estacionem veículos próximo a torre de transmissão e a placas de propaganda.



Além disso, a orientação é que aparelhos eletrônicos e quadros geral de energia sejam desligados.