Regiões de BH registram chuva de granizo

A Defesa Civil de Belo Horizonte anunciou que bairros da Região Centro-Sul estão em alerta de chuva de granizo pelas próiximas horas. Moradores do Funcionários e do Santo Antônio já registraram a precipitação.

As regiões da Pampulha e Noroeste também registram tempestades. Já em Venda Nova, no Leste e no Nordeste, a chuva é leve ou moderada.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 535 cidades mineiras estão em alerta devido à possibilidade de queda de granizo, alagamentos e ventos intensos que podem chegar a 100 km/h. O aviso é válido até a manhã desta quarta-feira (5/10).

Pedras de gelo atingiram diversos bairros da capital mineira (foto: Gladyston Rodrigues / EM/DA.Press)





Recomendações

Entre as regiões em risco laranja de tempestade estão Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha, Campo das Vertentes, Oeste, Sul, Noroeste, Norte, Sudoeste, Noroeste e Região Metropolitana de Belo Horizonte.Conforme o Inmet, a precipitação prevista é de 30 a 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.

Durante a permanência do aviso de tempestade, o Inmet recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacionem veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda.



Além disso, a orientação é que aparelhos eletrônicos e quadros de energia sejam desligados. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil pelo telefone 199 e no Corpo de Bombeiros pelo 193.