VÍDEO: chuva de granizo provoca correria de crianças em parque de diversões

A chuva de granizo assustou crianças que estavam em um parque de diversões na Rua Musas, Bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul de BH, próximo ao BH Shopping. No vídeo, gravado na tarde desta terça-feira (4/10), uma grande fila de pessoas é vista correndo para dentro do espaço, no momento em que a chuva fica mais intensa.