Forro do teto do Colégio Santo Agostinho volta a cair, em Nova Lima

Mais uma vez, parte do teto do Colégio Santo Agostinho, unidade Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desabou no início da tarde desta terça-feira (4/10). A ocorrência foi registrada durante a chuva registrada na cidade e em outras regiões da Grande BH . Até o momento não há informações sobre possíveis feridos. Mais uma vez, parte do teto do Colégio Santo Agostinho, unidade Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desabou no início da tarde desta terça-feira (4/10). A ocorrência foi registrada durante a chuva registrada na cidade e em outras regiões da Grande BH . Até o momento não há informações sobre possíveis feridos.





Em vídeo publicado nas redes sociais é possível ver que partes do forro de gesso de salas e do corredor da instituição cedeu. A reportagem procurou o colégio que afirmou que confirmou o fato, mas que ainda não vai se pronunciar.









Esse é o segundo episódio em menos de 15 dias (foto: Reprodução ) As causas do acidente ainda não foram identificadas. Na época, o colégio afirmou que manutenções constantes eram feitas e que acionou uma empresa de engenharia especializada para fazer investigação do ocorrido.

Alerta de chuva

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de risco geológico moderado na capital em virtude do volume das chuvas previstas para as próximas 48 horas. O alerta vale para as Regiões Oeste, Centro-Sul e Barreiro, onde o acumulado de chuva ultrapassa a metade do esperado para o mês, até a sexta-feira (7/10).