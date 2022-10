Tempestade arranca telha de escola em MG; professora e aluno ficam feridos

Temporal retirou todo o telhado do refeitório, da sala dos professores e da cozinha na Escola Municipal Monteiro Lobato, em Córrego do Melquíades, distrito de Governador Valadares (foto: Redes sociais/Reprodução)

Uma professora, uma monitora e um aluno ficaram feridos, na tarde desta terça-feira (4/10), após uma forte tempestade destruir parte do telhado da Escola Municipal Monteiro Lobato durante o horário de aula, em Córrego do Melquíades, distrito do município de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce de Minas Gerais.