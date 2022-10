Guardas municipais são atropelados no bairro Maria Goretti

Cler Santos

Três agentes da Guarda Municipal de Belo Horizonte foram atropelados na madrugada desta terça-feira (11/10) por um carro. Eles foram prensados contra a viatura que estava estacionada na rua Francelina Alves de Miranda, no bairro Maria Goretti, região Nordeste de BH. As informações são da Guarda Municipal de BH.

Os guardas estavam estacionados na rua, quando o motorista 'jogou' o carro sobre eles (foto: Câmeras de segurança/Reprodução)

Eles estavam em patrulhamento no bairro, quando um carro surgiu e atingiu a viatura estacionada. Há suspeita de que o motorista causador da batida estava em surto psicótico. Tinha a fala desconexa, mas, no teste do bafômetro, não apresentou embriaguez.

Ainda de acordo com a Guarda Municipal, um dos oficiais ficou ferido na perna direta e foi levado ao Hospital João XXIII. O motorista do carro teve escoriações no pescoço e foi levado ao hospital. Ele disse aos guardas que tinha sido esfaqueado em casa por familiares durante uma briga, e saiu dirigindo para fugir.

Ao chegar na casa do motorista, os guardas conseguiram ver marcas de sangue. Familiares alegam que ele se cortou sozinho por conta de um surto.

As investigações ainda estão em andamento.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen