Guarda Municipal de Betim abre inscrições para concurso nesta segunda-feira

Inscrições para concurso da Guarda Municipal de Betim começam na próxima segunda-feira (23) (foto: Prefeitura Municipal de Betim / Divulgação)

Na próxima segunda-feira (23), a partir das 9h, estarão abertas as inscrições para o novo concurso público da Guarda Municipal de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os interessados terão até o dia 23 de junho, às 15h59, para se inscrever para a realização das provas.

As inscrições só poderão ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).

A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 24 de julho no período da tarde. Ela será valorada de 0 a 100 pontos, conterá 40 questões com quatro alternativas, e será divida em sete conteúdos: Língua Portuguesa (30 pontos – peso 3), Legislação (45 pontos – peso 3), História de Betim e Geografia Urbana (10 pontos – peso 2), Noções de Informática (10 pontos – peso 2) e Raciocínio Lógico (5 pontos – peso 1).

Os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 90 por meio de boleto bancário, o pagamento deve ser feito até o dia 24 de junho às 17h. Caso o candidato não efetue o pagamento da inscrição dentro do prazo, ele ficará impossibilitado de participar do Concurso Público.

A isenção do pagamento da taxa de inscrição só está disponível para candidatos em situação de desemprego ou que não poça arcar com o pagamento da inscrição. Essas pessoas poderão solicitar a isenção pelo site do IBGP, a partir de segunda-feira (23), às 9h, até o dia 25 de junho, às 15h59.