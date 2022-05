Mineiro de Betim desaparece no Rio de Janeiro; família pede ajuda

Jovem era morador do Bairro Imbiruçu, em Betim, e saiu de casa para trabalhar no Rio de Janeiro (foto: Letícia Santos da Paes) Edson Santos Paes, de 27 anos, está desaparecido desde o dia 17 de abril. A família pede ajuda para localizá-lo. Ele era morador do Bairro Imbiruçu, em Betim, e saiu de casa para trabalhar no Rio de Janeiro.

Edson é barbeiro e tinha um salão de beleza no seu bairro. Ele saiu de casa no dia 31 de março, e após o dia 12 de abril, parou de se comunicar com a família.

“No dia 17, nós esperamos ele ligar porque é aniversário da minha mãe, e a menina que trabalha com ele no salão falou que ele ia voltar no Dia das Mães. Então, nós ficamos esperando, mas ele já não apareceu mais. Nós colocamos post no Facebook, mandamos mensagem no WhatsApp dele e [as mensagens] não chegam, no Instagram nada, ligamos e não chama. Nós não sabemos o que aconteceu”, disse Letícia Santos da Paes, irmã de Edson.

Letícia disse que a família não conhece ninguém no Rio de Janeiro, e pede ajuda para que seu irmão seja encontrado.

