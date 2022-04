Mulher procura filho desaparecido há mais de um ano, em Passos

Silvia dos Santos Mendes mostra a fotografia do filho desaparecido, Breno Lázaro Mendes: 'Peço a Deus todos os dias pra me trazer uma resposta' (foto: Acervo Folha da Manhã)

Breno esteve detido dos 18 anos aos 21 anos na Apac por tráfico de drogas. Depois, foi preso novamente, também por tráfico, e estava em regime de prisão domiciliar.



Desde que o filho desapareceu, ela tem feito campanha nas mídias sociais na esperança de encontrá-lo. Foi feito um boletim de ocorrência na Polícia Civil, na tentativa de ajudá-la a encontrar Breno, mas, até hoje, nenhuma informação.



O delegado que cuida do caso, Ismael Jerônimo Soares, disse que abriu inquérito civil e ouviu todas as pessoas ligadas à vítima, porém, sem sucesso até agora.



“Meu filho estava em prisão domiciliar e ia ter o fim de sua pena, de três anos, no próximo dia 5 de abril. Ele saiu do presídio por causa da pandemia. No dia do desaparecimento, ele saiu com a esposa para deixá-la na casa de uma amiga, eram 10h da manhã, e não foi visto mais”, conta a mãe. “A esposa voltou para casa para aguardá-lo e até hoj,e nada”, narra Dona Sílvia.



Dona Sílvia disse que no dia do desparecimento ele usava camiseta branca, bermuda branca e roxa e estava em uma bicicleta preta. Perguntada se Breno tinha algum inimigo, ela disse desconhecer.



Ela ainda sonha em ver o filho vivo. Perguntada se tem esperança, ela disse: “Tenho sim. Peço a Deus todos os dias pra me trazer uma resposta. Justiça da terra não tenho, mas a de Deus não falha”.



Quem tiver alguma notícia do paradeiro de Breno é só entrar em contato com a Polícia Civil de Passos pelo telefone (35) 3521-8300.