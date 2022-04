Adolescente é baleado por engano em tentativa de homicídio em João Pinheiro

Investigação vai identificar autores e determinar motivação da tentativa de homicídio, em João Pinheiro (foto: PCMG/Divulgação)



Um adolescente de 17 anos foi baleado por engano em uma tentativa de homicídio na cidade de João Pinheiro, no noroeste do estado, nessa terça-feira (5/4). Ele chegou a ser ferido no peito e dois homens são procurados pelo crime.



Eles tinham se aproximado em uma moto, enquanto o adolescente seguia a pé para casa. Além do tiro que acertou o peito do rapaz, outra bala atingiu a coxa esquerda dele, que caiu imediatamente no chão.



Os atiradores teriam fugido em direção à Avenida Horácio Dornelas e, apesar das buscas da Polícia Militar, ninguém foi detido.



Ainda não se sabe o que motivou a tentativa de execução e o caso agora está com a Polícia Civil.