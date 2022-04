Bebe é encontrado em casa abandonada, em Andradas

Bebê estava em meio aos entulhos na casa (foto: Jornal Andradas Hoje Regional / divulgação)

Na ação, os guardas abordaram um homem em uma casa abandonada frequentada por usuários de drogas.

Casa seria frequentada por usuários de drogas (foto: Jornal Andradas Hoje Regional / divulgação )

Em vídeos compartilhados nas redes sociais dá para ouvir o choro do bebê no colo de um dos guardas. “Está morrendo de fome, né?”, disse o guarda na imagem.

De acordo com a guarda, o bebê estava com muita fome e mamou 200 ml de leite. A mãe da criança ainda não foi encontrada e o Conselho Tutelar foi acionado. O bebê foi encaminhado para um abrigo da cidade.

O homem que estava no imóvel foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Andradas.

Um bebê de um mês foi encontrado em uma casa abandonada em Andradas, no Sul de Minas. A criança estava no banheiro, perto do lixo e entulhos. O caso aconteceu durante patrulhamento de combate a furtos da Guarda Civil Municipal, no Bairro Vila Martinelli, nessa terça-feira (05/04).Os guardas informaram que durante os trabalhos eles ouviram o choro de uma criança vindo de um dos cômodos do imóvel. Na sequência, eles encontram o bebê no banheiro da casa. Segundo a guarda, a criança estava suja de urina.