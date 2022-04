Polícia resgata 321 aves em cativeiro e aplica multa de quase R$ 1 milhão

Além das 321 canários-da-terra, a PMMA de Uberaba apreendeu em chácara dois alçapões e 97 gaiolas. (foto: PMMA de Uberaba/Divulgação)

Após denúncia anônima, a Polícia Militar do Meio Ambiente (PMMA) de Uberaba apreendeu 321 canários-da-terra em chácara próxima ao Jockey Club Uberaba, onde eram mantidos em cativeiro e em situação de maus tratos. No total, foram localizados 323 canários-da-terra no local, mas dois estavam mortos.

Três homens, entre eles o proprietário da chácara e o caseiro do local, foram autuados sob suspeita de manter em cativeiro espécies da fauna silvestre brasileira e prática de maus tratos contra animais, sendo que a multa aplicada pelos crimes ambientais foi de 196.270 ufemgs (unidade fiscal do estado de Minas Gerais), totalizando R$ 936.266,78.

Segundo a PMMA de Uberaba, essa foi a maior apreensão de animais na cidade em 2022, realizada nessa terça-feira (5/4).

Ainda de acordo com informações divulgadas pela PMMA de Uberaba, além das 321 aves, foram apreendidos na chácara dois alçapões e 97 gaiolas.

O tenente Paulo Gomes complementa que ainda é cedo para dizer se os animais seriam revendidos ou usados em rinhas, por exemplo.



“Mas podemos confirmar que todos estavam em situação irregular e sem documentação ambiental", assegurou o tenente Gomes, em entrevista à TV Integração.

Os pássaros passariam por atendimento médico veterinário e, em seguida, seriam soltos na natureza.