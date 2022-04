Tribunal do crime: 10 são detidos por "julgamento" de facção criminosa

PM chegou a atirar em suspeito que apontou arma para policiais, em Uberlândia (foto: Vinícius Lemos)



Dez pessoas foram presas pela Polícia Militar sob a acusação de manter seis vítimas em cárcere privado para um possível homicídio como punição do chamado 'tribunal do crime'.



O crime aconteceu em Uberlândia, nessa terça-feira (5/4), e os sequestrados estariam ligados, de acordo com os presos, ao desaparecimento de um comparsa.

Os suspeitos são nove homens e uma mulher, todos com idade entre 19 e 30 anos. Eles acabaram detidos depois que os policiais receberam a informação de que pessoas eram mantidas sob cárcere privado e vigiados, em uma invasão na Zona Leste da cidade, por vários indivíduos envolvidos com facção criminosa que atua em Uberlândia.



A ação seria para "julgar" as seis vítimas, com idade entre 20 e 23 anos.



Quando os policiais chegaram ao local, vários dos suspeitos passaram a pular muros de residências vizinhas. De acordo com a PM, um deles estava armado e chegou a apontá-la aos militares.



Os policiais atiraram contra o fugitivo, mas ninguém foi baleado, ainda segundo policial. O grupo foi detido no cerco feito no local.



As vítimas contaram que recebiam ameaças de punição pelo desaparecimento e que ninguém sairia do local até o esclarecimento do caso, uma vez que aquela era a regra do crime no local.



O desaparecido em questão não era visto desde o dia 2 de abril, contudo, a PM informou não ter qualquer registro do sumiço. Os suspeitos não disseram nada aos policiais sobre o caso.



O registro policial apontou que os presos poderão responder pelos crimes de sequestro e cárcere privado, dano e violação de domicílio. Eles foram encaminhados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.