Professores da rede privada de BH podem entrar em greve na terça-feira (24)

Professores aprovaram paralisação na última assembleia, realizada em 14 de maio (foto: Sinpro Minas/Divulgação) Os professores das escolas particulares de Belo Horizonte vão paralisar as atividades na próxima terça-feira (24/5). No dia, ocorrerá uma assembleia que vai discutir a proposta apresentada pelas escolas, de reajuste salarial de 5%. A categoria reivindica reposição de 25,23%, referente à inflação acumulada desde 2020 com 5% de ganho real.

A última reunião entre o Sindicato dos Professores de Minas Gerais (Sinpro-MG) e o Sindicato das Escolas Particulares (Sinep-MG) ocorreu nessa terça-feira (17). A negociação não progrediu. As discussões sobre salários começaram em março, mas, até agora, professores e escolas não chegaram a um acordo.

Além do reajuste abaixo da inflação, os professores rejeitaram o que consideram perdas de direitos – como a separação do acordo coletivo dos professores de ensino básico e do ensino superior, que hoje é realizado em conjunto.

Clarice Barreto, diretora do Sinpro, informou que existe a possibilidade de aprovação da greve na assembleia. A diretoria do sindicato vai se reunir na segunda-feira para fechar as propostas que serão apresentadas à categoria.

A assembleia está marcada para as 10h, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Ao fim, ocorrerá uma manifestação dos professores no Centro da capital.

O acordo coletivo envolve professores da rede privada da regional de Belo Horizonte, que inclui centenas de cidades, como Conselheiro Lafaiete, Ouro Preto e Viçosa.

Negociação

Em nota, o Sinepe afirma que “chegaremos a um bom termo nessas negociações, com todas as partes sendo contempladas, de forma equilibrada, quanto às nossas demandas, limitações, necessidades e expectativas de sustentabilidade e desenvolvimento contínuos.”

O Sindicato das Escolas Privadas de Minas Gerais ressalta que 90% das escolas que representa são micro e pequenas empresas, que foram duramente afetadas pela pandemia. Por isso, a “gestão de custos e recursos” exigem “atenção redobrada”.

A entidade conclui a nota afirmando que “temos, historicamente, anos de ótimas negociações que permitiram o desenvolvimento de nosso segmento educacional, de forma a permitir a prosperidade dos profissionais e das instituições de ensino, no nível do reconhecimento de Minas Gerais como um estado de excelência educacional”.





Paralisação das escolas

A Escola da Serra enviou, hoje, um comunicado aos pais informando que as aulas na próxima terça-feira (27) estão suspensas por causa da paralisação. A escola informou que o dia será reposto em um sábado letivo.

Os colégios Santo Agostinho e Sagrado Coração de Jesus disseram que, por ora, as aulas estão mantidas.