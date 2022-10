Parques municipais de BH têm programação especial no Dia das Crianças

Por Mariana Lage*

Parque das Mangabeiras terá programação das 9h às 16h desta quarta-feira (12/10) (foto: Reprodução/PBH)

Os parques municipais de Belo Horizonte fazem parte da programação especial gratuita do Dia das Crianças, nesta quarta-feira (12/10).

No Parque das Mangabeiras, oterá a Rua de Lazer do SESC, uma feira de economia solidária, o espaço mini-chefe do SENAC e a oficinaA programação também conta com atrações culturais, palhaços e apresentação musical do grupo Super Pamp. As atividades serão das 9h às 16h.

No Parque Municipal Américo Renné Gianetti, no Dia das Crianças Alvinegro, os pequenos torcedores de futebol poderão tirar fotos com os mascotes do Galo, ganhar brindes e conhecer mais da história do Clube Atlético Mineiro. O evento é promovido pelo Grêmio Embaixadores do Galo, das 8h às 12h.

Concertos no Parque fazem parte da programação do Parque Municipal (foto: Reprodução/Fundação Clóvis Salgado)

Programação Semana das Crianças

No domingo (16/10), a Semana da Criança será encerrada com uma edição do Concertos no Parque, às 16h30. A apresentação no gramadão do Parque Municipal será em homenagem ao compositor e maestro norte-americano John Williams, com trilhas de filmes como Harry Potter e Star Wars.

Dia 12/10 (quarta-feira)

Parque das Mangabeiras (avenida José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras)

Evento: Dia das Crianças com Marcela Jardim

Horário: das 9h às 16h

Parque Municipal Américo Renné Giannetti (avenida Afonso Pena, 1.377 – Centro)

Coreto

Evento: Dia das Crianças Alvinegro

Horário: das 8h às 12h

Praça dos Bancos

Evento: Clube da Escalada

Horário: das 9h às 17h

As oficinas também são realizadas de terça a sexta, das 13h às 17h.

Dia 16/10 (domingo)

Parque Municipal Américo Renné Giannetti (avenida Afonso Pena, 1.377 – Centro)



Gramadão

Evento: Concertos no Parque

Horário: 10h30

*estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli