Pequeno Príncipe e Orquestra Ouro Preto se unem para homenagear as crianças

Fazer as coisas da maneira menos convencional possível está na alma da Orquestra Ouro Preto. Com o propósito de formar público para concertos, o grupo ultrapassa limites da música erudita e abraça o cancioneiro popular.









Concebido em 2018 em parceria com o músico Tim Rescala e o bonequeiro Eduardo Felix, do grupo Pigmalião Escultura que Mexe, o espetáculo traz novidades. “No teatro de bonecos, é mais comum que a música seja feita a partir da história narrada”, diz Toffolo. “No caso de ‘O pequeno príncipe’, foi o contrário: a história surgiu a partir da música”, explica.

A estreia foi tão bem recebida pelo público que a temporada, inicialmente restrita a Minas, chegou a São Paulo e ao Rio Grande do Norte. Até versão em inglês o espetáculo ganhou.





O maestro elogia a atemporalidade da história de Saint-Exupéry, cujo enredo não se limita às crianças. Nas apresentações realizadas no final de 2018 e ao longo de 2019, Toffolo percebeu o encanto dos adultos pela narrativa.





“Muitos leram o livro, mas acabaram se esquecendo de como a história termina. Guardaram na memória somente a famigerada frase ‘tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas’”, observa.





Ao final de uma das apresentações em São Paulo, um senhor chegou até Toffolo para protestar. “'Você não poderia ter dado esse fim para o Pequeno Príncipe', ele disse, como se eu tivesse escrito a história”, diverte-se o maestro.





O concerto reúne sete cenas do livro, musicadas por Tim Rescala. “Eu e Tim temos afinidade muito grande. Quando passei para ele o que seria adaptado, ele já sabia o que fazer”, comenta Toffolo.

Instrumentos viraram personagens Aproveitando os variados elementos lúdicos da trama, o compositor resolveu transportá-los para a música. Cada personagem é representado por um instrumento: cravo (o rei), xilofone (o homem que conta dinheiro) e flauta (o geógrafo).





“Trata-se de um concerto para narrador. O foco não é a orquestra, mas os bonecos e a narração da história, feita pelo próprio Tim. Fizemos dessa forma justamente para que houvesse alterações na sonoridade”, explica Toffolo.





Neste domingo, o maestro aproveita o concerto para lançar o livro “Bia e a máquina do tempo”. Tendo como referência projetos educativos dos almanaques da Turma da Mônica, Toffolo escreveu a história acompanhada de exercícios de música para os pequenos.





“A Orquestra Ouro Preto tem núcleos de educação em Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Norte e Ceará, nos quais crianças estudam música. A ideia do livro surgiu na pandemia. Como as atividades dos núcleos foram paralisadas, pensei em fazer com que as crianças não abandonassem a música”, revela.





Com ilustrações de Gabi Milanelli, o livro é uma espécie de continuação de “Amiga música”, primeira publicação de Toffolo voltada para o universo infantil.

“O PEQUENO PRÍNCIPE” Com Orquestra Ouro Preto. Neste domingo (9/10), às 11h. Sesc Palladium, Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro, (31) 3270-8100. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria ou pelo site Sympla

• De Rodrigo Toffolo

• Ilustrações: Gabi Milanelli

• Editora Castro Lobo

• 75 páginas

• R$ 30

• Lançamento neste domingo (9/10), após o concerto no Sesc Palladium. Exemplares também podem ser adquiridos no site orquestraouropreto.com.br













Neste domingo (9/10), a orquestra, acompanhada de bonecos, faz o concerto cênico “O pequeno príncipe”, adaptação do livro homônimo de Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944). O espetáculo, no Grande Teatro do Sesc Palladium, será comandado pelo regente Rodrigo Toffolo em homenagem ao Dia da Criança.