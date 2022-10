Autor de 'O último ancestral' lançará obra afrofuturista a público juvenil

Ale Santos prepara novo romance, dedicado a público jovem periférico (foto: Divulgação)



Thiago Prata



Autor de “Rastros de resistência: histórias de luta e liberdade do povo negro” (2019) e “O último ancestral” (2021), Ale Santos prepara um romance afrofuturista voltado para o público juvenil periférico. Intitulada “Malta Indomável”, a obra tem previsão de lançamento para o segundo semestre de 2023.

Segundo Ale Santos, a nova obra abordará temas presentes no dia a dia de adolescentes das periferias, incluindo autoaceitação e construção de identidade. Além disso, as páginas estarão recheadas da linguagem do rap, do funk e do samba.

Poder da escrita

“Espero me tornar uma referência para outros jovens negros, que, assim como eu, não fazem parte do eixo, como em capitais de estados. Mover barreiras é meu combustível. É minha grande meta também”, afirmou o escritor, nascido em Cruzeiro (SP) e que mora em Guaratinguetá (SP).

Projetos

Além de “Malta Indomável”, o autor prepara uma continuação para “O último ancestral”. A segunda parte da história ganhará o título de “A divindade digital”.

“Também estou trabalhando com uma HQ que vai sair no Brasil, uma coisa curta. E estou trabalhando rumo aos 200 episódios do podcast (“Infiltrados no cast”). Quero escrever mais livros e roteiros e me dedicar ainda mais”, disse ao EM.