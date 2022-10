Série 'Andor' oferece novidades aos fãs da franquia 'Star Wars'

O jovem Andor (Diego Luna) enfrenta sua jornada em série que dispensa os famosos sabres de luz e as vilanias de Darth Vader (foto: Disney+/divulgação)

Quando a Lucasfilm foi comprada pela Disney, em outubro de 2012, a promessa foi de expandir “Star Wars” para além do cinema, com investimentos em conteúdo para TV, streaming, videogames e parques temáticos. Quando a Lucasfilm foi comprada pela Disney, em outubro de 2012, a promessa foi de expandir “Star Wars” para além do cinema, com investimentos em conteúdo para TV, streaming, videogames e parques temáticos.









“Partindo de uma base secreta, naves rebeldes atacam e conquistam sua primeira vitória contra o perverso Império Galáctico. Durante a batalha, espiões rebeldes conseguem roubar os planos secretos da arma decisiva do Império, a Estrela da Morte”, anuncia a abertura.

Andor se depara com o passado

“Rogue One” conta a história do grupo de rebeldes que sacrificam a vida para que a Estrela da Morte e o Império sejam destruídos. O espião Cassian Andor faz parte dele, desempenhando papel extremamente importante na missão.





Com o sucesso do filme e o carisma do ator Diego Luna, que interpreta Andor, a Disney encomendou uma série de TV, baseada no personagem, ao serviço de streaming. A premissa seria narrar o passado e as origens do futuro espião e líder rebelde.





“Andor” é a quarta série em live-action desenvolvida pela Lucasfilm, depois de “The mandalorian” (2019), “O livro de Boba Fett” (2021) e “Obi-Wan Kenobi” (2022), todas disponíveis no catálogo da Disney .





O excessivo número de atrações relacionadas a “Star Wars” e o foco em referências e aparições de personagens conhecidos foram desaprovados tanto por fãs quanto pela crítica especializada, que também criticaram a forma como o estúdio vem lidando com a franquia.





Dito isso, “Andor” é o respiro de que o fã angustiado com os desdobramentos de “Star Wars” precisava. Não espere ver sabres de luz Jedi nem Darth Vader. Toda a mitologia desenvolvida ao longo dos nove filmes serve apenas como pano de fundo para a história do jovem espião.





Nos três primeiros episódios, a série mal menciona o Império e o grupo de rebeldes que, eventualmente, travará intenso combate intergaláctico. O enfoque é situar o protagonista e os personagens próximos a ele.





Sabemos onde a série vai chegar: Andor será o principal líder da missão conduzida pelos rebeldes para roubar os planos secretos da Estrela da Morte. Com o decorrer dos episódios, seremos direcionados ao clássico conflito introduzido em 1977 por “Star Wars: uma nova esperança”.

Filho adotivo





No primeiro episódio, descobrimos que Cassian Andor (Diego Luna) nasceu em uma tribo indígena no remoto planeta de Kenari, onde era conhecido como Kassa. Após a invasão imperial de suas terras, o jovem se perde dos companheiros, a contrabandista Maarva Andor (Fiona Shaw) o resgata e o cria como filho adotivo.





Adulto, Andor se mete em problemas ao assassinar dois oficiais da polícia e recorre a Luthen Rael (Stellan Skarsgard) para fugir do planeta. Rael, membro da icônica Aliança Rebelde, vê no rapaz potencial para também lutar contra o Império.





Como se trata de série – portanto, com mais tempo para a narrativa –, “Andor” apresenta várias nuances de seus personagens. O vilão da vez é o inspetor Syril Karn (Kyle Soller). Oficial burocrata e tirano, ele tem problemas de autoconfiança e dificuldade para liderar as tropas imperialistas.

Mon Mothma ganha destaque

No quarto episódio, Genevieve O'Reilly volta como a senadora Mon Mothma. Apesar de desempenhar papel importante no cânone da franquia – tornando-se Chanceler Suprema após a derrota do Império –, o papel dela em filmes e séries se reduzia a poucas cenas e quase nenhuma profundidade.

Em “Andor”, temos o vislumbre da vida pessoal de Mon, o que provavelmente será desenvolvido nos próximos episódios.

Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) deixa de ser coadjuvante de luxo (foto: Disney+/divulgação)

A franquia “Star Wars” parece ter obsessão pela tradicional jornada de autodescoberta do herói.



Luke Skywalker, Anakin, Rey e até o coitado do Han Solo – que nada tem a ver com o arquétipo – apresentam os mesmos traços básicos: jovens que sobrevivem, isoladamente, à dura realidade da vida, até que um velho mestre os convoca para fazer parte de algo maior e lutar por justiça. Cassian Andor segue a mesma trilha.





No final das contas, “Andor” surge como ótima surpresa para o fã desesperançoso de “Star Wars”. Pelo menos nos quatro primeiros episódios, consegue mostrar novidades, ao contrário dos últimos conteúdos midiáticos relacionados à franquia. Com mais oito capítulos pelo caminho, resta esperar a armadilha.





“ANDOR”

• Estados Unidos, 2022. Criador: Tony Gilroy. Com Diego Luna, Kyle Soller, Genevieve O'Reilly e Stellan Skarsgard. Cinco dos 12 episódios da série estão disponíveis no catálogo da plataforma Disney .





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

“Andor” é spin-off (subproduto) do filme “Rogue One” (2016), outro desdobramento de “Star Wars” pós-Disney. O longa original se baseia na icônica sequência de abertura de “Star Wars: uma nova esperança” (1977), sucesso de crítica e de vendas na época em que foi lançado.Cada vez mais, rostos conhecidos e situações familiares se tornarão comuns. Até o momento, é revigorante assistir a conteúdo de “Star Wars” distante do “grande esquema das coisas”.