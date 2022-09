Série revive o drama do time de crianças preso em caverna tailandesa

Série aborda resgate do time de meninos na Tailândia (foto: Netflix/divulgação)





Em 23 de junho de 2018, enquanto os olhos do planeta estavam voltados para a fase de grupos da Copa do Mundo na Rússia, doze meninos de um time de futebol infantil, acompanhados do técnico, decidiram explorar a caverna de Tham Luang Nang Non, na Tailândia, após o treino.









Essa história é contada na minissérie “Resgate na caverna tailandesa”, disponível na Netflix. Em seis episódios, a trama vai do treino de futebol ao final da intensa operação montada para salvar os meninos e o técnico. Personagens, nomes, casos, locais e falas são fictícios, para fins dramáticos.





Apesar de não se tratar de documentário, a produção, segundo a revista Variety, a foi única que conseguiu acesso às 13 vítimas. O resultado é o enfoque extremamente pessoal, narrado sob o ponto de vista dos próprios meninos e de suas famílias.







Cenas mostram a interação entre os personagens dentro da caverna, onde ficaram sem comida e mantimentos. Os atores que interpretam os garotos entregam boas performances.





As vítimas foram encontradas por mergulhadores que se voluntariaram para a missão. O vídeo deste momento, filmado por uma câmera acoplada à testa dos profissionais, viralizou na época e foi reproduzido na série. É emocionante, de levar às lágrimas.





Destaca-se o ator Papangkorn Rerkchalermpoj, como Eak, o treinador. Apesar de controvérsias a respeito da negligência do jovem, nenhuma das famílias nem a comunidade responsabilizou Eak pelo infortúnio.

Meditação e autocontrole

A série mostra que o papel do treinador foi de suma importância para a sobrevivência dos meninos até a chegada das primeiras equipes de mergulhadores. Eak lhes ensinou técnicas básicas de sobrevivência e meditação para que fossem capazes de preservar energia.





A fidelidade à realidade também se dá nos idiomas dos personagens: apenas Dul, de 14 anos, falava inglês e a comunicação inicial ocorria por meio dele. A cultura e a religião locais são muito exploradas, valorizando a mensagem de cooperação e tolerância que a minissérie deseja passar.

“RESGATE NA CAVERNA TAILANDESA”

Série com seis episódios. Direção: Kevin Tancharoen e Nattawut Poonpiriya. Disponível na Netflix.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria