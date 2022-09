'Marte Um''ganha sessão especial e gratuita no Palácio das Artes

Depois da bem-sucedida exibição em festivais internacionais e de estrear nas salas de cinema do Brasil, “Marte Um”, filme dirigido por Gabriel Martins, chega ao Grande Teatro do Palácio das Artes, na próxima quinta-feira (29/9), às 20h. A produção mineira vai ganhar a sessão especial “Marte Um – Vamos juntos rumo ao Oscar”, com entrada franca.Diretor e elenco estarão presentes. O evento busca somar forças para a campanha do longa, escolhido para brigar por uma vaga para o Brasil no Oscar 2023. Os ingressos serão distribuídos a partir das 12h de terça-feira (27/9), na bilheteria do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro) e na plataforma Eventim. Cada pessoa poderá retirar um par de entradas, com assentos marcados.