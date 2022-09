Oscar 2023: 'Marte Um' busca apoio de Viola Davis, Spike Lee e Jordan Peele

Gabriel Martins revelou ao Podcast Divirta-se a sua luta para conquistar o Oscar para o Brasil. Ele conversou com os jornalistas Marcia Cruz e Lucas Lanna Resende (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A atriz Viola Davis, o cineasta Spike Lee e o ator, diretor e roteirista Jordan Peele. Esses são alguns dos nomes de peso de Hollywood que o diretor mineiro Gabriel Martins tem procurado nos EUA. A “caçada” – se é que pode ser chamada assim – tem o intuito de possibilitar o trânsito internacional de Gabriel para que “Marte Um”, dirigido por ele, seja um dos cinco indicados ao Oscar 2023 na categoria de Melhor filme internacional.





“É uma luta muito grande para conquistar esta vaga”, afirmou o cineasta de Contagem ao Podcast Divirta-se, do Portal Uai, nesta sexta-feira (23/9). “Tem filmes com produtoras muito maiores do que a nossa, com muito mais dinheiro para fazer campanha”, emenda Gabriel, um dos sócios da produtora mineira Filmes de Plástico, cujos trabalhos vêm se destacando no cenário internacional.



Campanhas para “Marte Um” não faltam no Brasil. O que falta é conseguir pontes com os EUA, a fim de que figuras importantes do cinema internacional dêem apoio ao longa brasileiro, rodado na Grande BH.



“Tem muita gente ajudando aqui. Prefeituras, governos e o grupo Ânima. (Todos) Empenhados em estar junto com ‘Marte Um’ de maneira muito carinhosa, querendo trazer esse Oscar. Mas a gente tem de pegar esses recursos todos, chegar lá e conseguir empregá-los em figuras que possam ser embaixadoras do filme, como Viola Davis, Spike Lee, Jordan Peele e várias outras pessoas com quem a gente está procurando fazer contato”, revelou o diretor, em conversa com Lucas Lanna Resende e Márcia Cruz, jornalistas do Estado de Minas.

Sinal verde de Viola Davis

A atriz Viola Davis já sinalizou de maneira positiva. Em jantar realizado na casa de Lázaro Ramos e Taís Araújo, a atriz americana, que estava no Rio de Janeiro para divulgar o longa “A mulher rei”, conversou com Gabriel Martins sobre “Marte Um” e a necessidade de ter nomes importantes, nos EUA, que possam apresentá-lo aos votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.



“O Julius, marido da Viola, me convidou para ir à casa deles quando eu estiver lá. Então, vou tentar (visitar o casal). Quero muito que eles sejam parceiros, porque a gente precisa de figuras assim para levar o ‘Marte Um’ e ter alguma chance”, afirmou Martins. Ele se refere a Julius Tennon, produtor associado de “Mulher rei”, filme em cartaz na capital mineira.



Spike Lee e Jordan Peele estão sendo sondados pela Filmes de Plástico, informa Gabriel. O caminho é longo: em 21 de dezembro, a organização do Oscar divulgará a lista prévia de selecionados. O anúncio dos indicados ocorrerá em 24 de janeiro de 2023 e a festa do Oscar está marcada para 12 de março de 2023.



Produzido com R$ 1 milhão, valor baixo para um longa-metragem (“Tropa de Elite” custou cerca de R$ 10 milhões), “Marte Um” só conseguiu ser filmado devido ao edital federal de ação afirmativa de baixo orçamento, lançado em 2016.

Cícero Lucas interpreta o garoto da periferia que sonha ser astronauta (foto: Filmes de Plástico/divulgação)

Gabriel Martins pode ficar oito anos sem filmar

Foram pouco mais de 30 dias de preparação e seis semanas de gravações, que levaram de 10 a 12 horas diárias, em diversas locações. Tudo isso fez com que o recurso do edital fosse embora rapidamente. Mesmo assim, o longa de Gabriel Martins foi ao filme mais caro da produtora Filmes de Plástico.

O cineasta de Contagem, que sempre contou com editais para viabilizar seu trabalho, enfrenta um grave problema. De acordo com ele, desde o início do governo Jair Bolsonaro, a Filmes de Plástico não obtém recursos para produzir trabalhos.



Desde 2009, explica Gabriel, a Filmes de Plástico costumava lançar uma ou mais produções por ano. Porém, parou de filmar desde “Marte Um” – que estreou este ano, mas foi produzido em 2018.



“Tenho projetos, mas não tem edital e não teve nenhum tipo de incentivo. Filmei meu último longa há quatro anos. Não sei quando vou conseguir filmar o próximo. Vamos supor que eu ganhe o edital no final deste ano ou em 2023. Até sair esse recurso, são mais três anos. No fim das contas, pode ficar o hiato de quase oito anos entre as filmagens de 'Marte Um' e o próximo longa”, preocupa-se Gabriel.



O diretor diz que esta preocupação não se limita a seu caso. Editais permitem que dinheiro público seja investido em regiões da periferia brasileira, fomentando a atividade econômica e a cultura, trazendo emprego. “Esse incentivo público é a base de uma cadeia produtiva”, alerta.

'Marte Um', com entrada franca, no Palácio das Artes

Depois de integrar a programação da mostra CineBH, que será encerrada neste domingo, “Marte Um” será exibido gratuitamente na próxima quinta-feira (29/9), às 20h, no Grande Teatro do Palácio das Artes. A sessão faz parte do encerramento da mostra “Veredas Antropofágicas: o modernismo em Minas Gerais” e contará com a participação de Gabriel.



Depois de estrear no festival de Sundance, nos Estados Unidos, “Marte Um” foi exibido nos quatro continentes. Foi premiado nos festivais de São Francisco, OutFest e BlackStar, nos Estados Unidos, e no Festival de Gramado, no Brasil.

ONDE VER "MARTE UM"

(Brasil, 2022, 114min. De Gabriel Martins, com Rejane Faria, Carlos Francisco, Camilla Damião e Cícero Lucas) – Na periferia brasileira, família humilde luta por seus sonhos, enquanto o filho pré-adolescente planeja se tornar astrofísico e participar de missão no planeta Marte. Em BH, o filme está em cartaz em salas do Pátio Savassi, UNA Cine Belas Artes e Shopping Cidade. Na quinta-feira (29/9), às 20h, ele será exibido gratuitamente no Grande Teatro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos serão distribuídos a partir do meio-dia de terça-feira (27/9), na bilheteria do teatro e no site Eventim.