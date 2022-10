Dia das Crianças: confira programação cultural gratuita em BH

A programação foi coordenada pela Prefeitura de Belo Horizonte. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



Leonardo Godim*



O próximo dia 12 de outubro é Dia das Crianças e feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. Exibições de filmes, oficinas, teatro, saraus e diversas outras atividades gratuitas vão acontecer em diferentes regiões de Belo Horizonte e podem ser uma programação especial para levar os pequenos. O próximo dia 12 de outubro é Dia das Crianças e feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. Exibições de filmes, oficinas, teatro, saraus e diversas outras atividades gratuitas vão acontecer em diferentes regiões de Belo Horizonte e podem ser uma programação especial para levar os pequenos.

Veja algumas atividades que vão acontecer nesta quarta-feira (12/10) e ao longo do mês de outubro.

Museus

Museu Histórico Abílio Barreto

“Oficinas teatrais com a proposta de jogos e brincadeiras, criação de personagens e histórias” Quando: Dias 12, 14 e 16/10, quarta, sexta-feira e domingo.

Onde: Av. Prudente de Morais, 202 - Cidade Jardim





Museu da Imagem e do Som

“Um dia animado no museu: produção de pixilation no MIS BH”

Quando: Dias 12, 14 e 16/10, quarta, sexta-feira e domingo.

Onde: Av. Álvares Cabral, 560 - Lourdes





Museu da Moda

“Origami Fashion” (13/10, quinta-feira)

“Contação de histórias: moda para o público infantil” (15/10, sábado)

Onde: R. da Bahia, 1149 - Centro





Conjunto Arquitetônico da Pampulha

Museu de Arte da Pampulha: “Ateliê Aberto para crianças” (15/10, sábado)

Casa do Baile: "Tardes Líquidas - Brincadeiras de Jardim" (11/10, terça-feira)

Museu Casa Kubitschek: “Oficina de Carimbaria Botânica” (14/10, sexta-feira)

Onde: Av. Otacílio Negrão de Lima, 4188 - Bandeirantes (Pampulha)





Centros Culturais

Os Centros Culturais municipais oferecem 64 atividades gratuitas em diferentes regiões da cidade, em 17 equipamentos descentralizados.





Entre eles estão os centros culturais Alto Vera Cruz (CCAVC), Jardim Guanabara (CCJG), Liberalino Alves de Oliveira (CCLAO), Lindéia Regina (CCLR), Nordeste - Usina de Cultura (CCUC), Padre Eustáquio (CCPE), Pampulha (CCP), Salgado Filho (CCSF), São Bernardo (CCSB), Urucuia (CCU), Venda Nova (CCVN), Vila Marçola (CCVM) e Vila Santa Rita (CCVSR).





A programação acontece ao longo do mês de outubro e pode ser acessada no site da PBH.



Circuito Municipal de Cultura

Música de Domingo - Dudu do Cavaco convida Tavinho Leoni

Quando: Dia 9/10, domingo, às 11h

Onde: Teatro Francisco Nunes - Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Av. Afonso Pena, 1.321 - Centro)

Quanto: Entrada franca, com retirada de ingressos online pelo Disk Ingressos

Classificação: Livre

Duração: 1 hora





Mês das Crianças | Circuito Cine Santê apresenta "Sessão de Curtas"

Picolé, Pintinho e Pipa (Gustavo Melo | Brasil | 15 min)

Cada um com seu cada qual (Flávia Castro| Brasil | 15 min)

Tratado de Liligrafia (Frederico Pinto | Brasil | 13 min)

Historietas Assombradas Para Crianças Malcriadas (Victor- Hugo Borges | Brasil | 15 min)

Quando: Dia 11/10, terça-feira, às 16h30

Onde: Cine Santa Tereza

Quanto: Entrada franca, com retirada de ingressos online pelo Disk Ingressos

Classificação indicativa da sessão: Livre





Mês das Crianças | Circuito Cine Santê apresenta "Castelo Rá-Tim-Bum!"

(Cao Hamburger | Brasil | 1999 | Aventura | 108 min)

Quando: Dia 11/10, terça-feira, às 18h30

Onde: Cine Santa Tereza

Quanto: Entrada franca, com retirada de ingressos online pelo Disk Ingressos

Classificação indicativa: livre





Mês das Crianças | Circuito Cine Santê apresenta "Lino: uma aventura de sete vidas"

(Rafael Ribas / Walbercy Ribas | Brasil | 2017 | Animação | 93 min)

Quando: Dia 12/10, quarta-feira, às 16h30

Onde: Cine Santa Tereza

Quanto: Entrada franca, com retirada de ingressos online pelo Disk Ingressos

Classificação indicativa: livre





Mês das Crianças | Circuito Cine Santê apresenta “Turma da Mônica: Lições”

Quando: Dia 12/10, quarta-feira, às 18h30

Onde: Cine Santa Tereza (R. Estrela do Sul, 89 - Santa Tereza)

Quanto: Entrada franca, com retirada de ingressos online pelo Disk Ingressos

Classificação: Livre (contém violência)

Duração: 1h37





Mês das Crianças | “Mini Festival de Teatro Lambe Lambe”, Grupo Girino

Quando: Dia 12/10, quarta-feira, às 16h

Onde: Praça Ernesto Che Guevara - Conjunto Taquaril

Quanto: Gratuito

Classificação: Livre

Duração: 1h30





Mês das Crianças | Circuito Cine Santê apresenta "Projeto Selvagem (2021)"

A Serpente e a Canoa (16 min)

O Sol e a Flor (11min)

Metamorfose (10 min)

A Selva e a Seiva (8 min)

Uma Flecha Invisível (11 min)

Quando: Dia 13/10, quinta-feira, 16h30

Onde: Cine Santa Tereza

Quanto: Entrada franca, com retirada de ingressos online pelo Disk Ingressos

Classificação indicativa da sessão: livre





Mês das Crianças | Circuito Cine Santê apresenta "O Menino no Espelho"

(Guilherme Fiúza | Brasil | 2013 | Aventura | 78 min)

Quando: Dia 13/10, quinta-feira, 18h30

Onde: Cine Santa Tereza

Quanto: Entrada franca, com retirada de ingressos online pelo Disk Ingressos

Classificação indicativa: livre





Mês das Crianças | Circuito Cine Santê apresenta "Dentro da Caixinha" (SESSÃO AZUL – acessível)

(Guilherme Reis | Brasil | 2016 | Musical Infantil | 40 min)

Quando: Dia 14/10, sexta-feira, 16h30

Onde: Cine Santa Tereza

Quanto: Entrada franca, com retirada de ingressos online pelo Disk Ingressos

Classificação indicativa: livre.





Mês das Crianças | Circuito Cine Santê apresenta "O Segredo dos Diamantes"

(Helvecio Ratton | Brasil | 2014 | Aventura | 86 min)

Quando: Dia 14/10, sexta-feira, 18h30

Onde: Cine Santa Tereza

Quanto: Entrada franca, com retirada de ingressos online pelo Disk Ingressos

Classificação indicativa: livre





Mês das Crianças | Circuito Cine Santê apresenta “Dentro da Caixinha - Segredo de Criança”: Sessão comentada com o diretor Guilherme Reis e integrantes do elenco

Quando: Dia 15/10, quinta-feira, às 16h30

Onde: Cine Santa Tereza (R. Estrela do Sul, 89 - Santa Tereza)

Quanto: Entrada franca, com retirada de ingressos online pelo Disk Ingressos

Classificação: Livre

Duração: 1h18





Mês das Crianças | Estreia do espetáculo “A menina cientista e o mistério do urro”, projeto Conexão Galpão, do Galpão Cine Horto

Quando: Dias 15 e 16/10, sábado e domingo, às 16h

Onde: Teatro Marília (Av. Prof. Alfredo Balena, 586 - Santa Efigênia)

Quanto: Entrada franca, com retirada de ingressos online pelo Disk Ingressos

Classificação: Livre (indicação etária: 06 a 12 anos)

Duração: 50 minutos

Acessibilidade: Libras





Mês das Crianças | Espetáculo “O Patinho Feio”, Ballet Jovem

Quando: Dia 15 (sábado), às 16h; e 16/10 (domingo), às 11h

Onde: Teatro Francisco Nunes - Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Av. Afonso Pena, 1.321 - Centro)

Quanto: Entrada franca, com retirada de ingressos online pelo Disk Ingressos

Classificação: Livre

Duração: 50 minutos





Mês das Crianças | Intervenção - "Voos Rasantes - Rabiola Brincando Pela Cidade

Quando: Dia 16/10, domingo, às 15h

Onde: Praça Padre Marcelo/Praça do Posto (R. Des. Bráulio, 1.012 - Alto Vera Cruz)

Quanto: Gratuito

Classificação: Livre

Duração: 2 horas





Mês das Crianças | Circuito Cine Santê apresenta “Turma da Mônica: Laços”

Quando: Dia 16/10, domingo, às 16h30

Onde: Cine Santa Tereza (R. Estrela do Sul, 89 - Santa Tereza)

Quanto: Entrada franca, com retirada de ingressos online pelo Disk Ingressos

Classificação: 6 anos

Duração: 1h45





Mês das Crianças | Circuito Cine Santê apresenta "Pequenas Histórias"

(Helvécio Ratton | Brasil | 2007 | Comédia | 83 min)

Quando: Dia 15/10, sábado, 18h30

Onde: Cine Santa Tereza

Quanto: Entrada franca, com retirada de ingressos online pelo Disk Ingressos

Classificação indicativa: livre





Mês das Crianças | Circuito Cine Santê apresenta "Eu e meu Guarda-Chuva"

(Toni Vanzolini | Brasil | 2010 | Aventura | 85 min)

Quando: Dia 16/10, domingo, 18h30

Onde: Cine Santa Tereza

Quanto: Entrada franca, com retirada de ingressos online pelo Disk Ingressos

Classificação indicativa: livre





Terça da Dança - “ECCE (H)OMO”, de Pol Pi

Quando: Dia 18/10, terça-feira, às 19h

Onde: Teatro Marília (Av. Prof. Alfredo Balena, 586 - Santa Efigênia)

Quanto: Entrada franca, com retirada de ingressos online pelo Disk Ingressos

Classificação: Livre

Duração: 45 minutos

Acessibilidade: Libras





Quinta no Raul - Forró Brasil, com Trio Lampião

Quando: Dia 20/10, quinta-feira, às 19h

Onde: Teatro Raul Belém Machado (R. Jauá, 80 - Alípio de Melo)

Quanto: Entrada franca, com retirada de ingressos online pelo Disk Ingressos

Classificação: Livre

Duração: 1h30





De Tempos Somos - Um Sarau do Grupo Galpão

Quando: Dia 23/10, domingo, às 18h

Onde: Praça Carlos Marques, s/n, Bairro Calafate

Quanto: Entrada gratuito e aberto

Classificação: Livre

Duração: 1h10