Dia das Crianças: lojistas otimistas esperam gastos 25% maiores que 2021

Vendedores estão otimistas e esperam aumento de 25% no valor do ticket médio de gastos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Comerciantes e empresários estão otimistas com o Dia das Crianças (12/10) este ano. De acordo com um levantamento feito pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), o ticket médio (valor gasto pelas pessoas ao comprar) deve aumentar 25% com relação ao ano passado, chegando a R$ 122,05 em média. Além disso, com a data, a economia na capital pode sofrer uma injeção de R$ 2,32 bilhões ao longo do mês de outubro.

Ainda de acordo com o levantamento, as vendas do período devem ser 1,15% maiores que ano passado. A pesquisa foi realiizada com comerciantes da cidade entre os dias 22 de agosto e 9 de setembro.

“Viemos de um primeiro semestre com datas comemorativas muito positivas. Agora temos pela frente o Dia das Crianças, que é uma grande força do varejo. O aumento da geração de empregos, o recuo da inflação, o abrandamento da pandemia e o fim do uso obrigatório de máscaras têm nos proporcionado melhores perspectivas e são alguns dos motivos do otimismo dos varejistas”, avalia o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.



Ainda de acordo com o dirigente, a liquidação de produtos (23,5%) e a flexibilidade nas formas de pagamento (5,9%) também impactam positivamente a perspectiva de vendas.

Produtos mais procurados

De acordo com a CDL/BH, os produtos mais procurados são brinquedos (36,2%) e roupas (24,6%), seguidos de itens de papelaria (17,3%), acessórios (12,3%), livros (7,3%), calçados (6,6%), produtos alimentícios (chocolates, guloseimas) - 6,3% e jogos (físicos e virtuais) - 6%.

Confira o valor médio de cada um:

Brinquedos: R$ 73,62

Vestuário/Roupas: R$ 96,28

Itens de papelaria: R$ 57,69

Acessórios: R$ 89,19

Formas de pagamento

A maoria dos entrevistados disse que acreditam que a forma de pagamento dos presentes seja à vista (72,4%), um aumento de 6% com relação a 2021. Para as compras parceladas, espera-se que a maoria divida de três vezes (38,6%) ou seis vezes (27,7%).

No geral, espera-se que o pagamento nas lojas seja:

À vista no cartão de crédito: 46,5%

Parcelado no cartão (crédito ou loja): 27,6%

PIX: 14%

Cartão de débito: 11,6%

Dinheiro: 0,3%

Publicidade

Visando impulsionar as vendas, neste ano muitos vendedores (80,7%) investiram em publicidades nas redes sociais para "chamar" o público às compras. Redes sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram e Tik Tok serão as principais.

Além disso, dentre as demais estratégias de vendas estão atendimento qualificado (47,8%), decoração da loja (41,9%), flexibilidade de pagamento (13,3%), liquidação (8,6%), mix de presentes (3%). Já as ferramentas utilizadas para divulgação devem ser propaganda boca a boca (10%), site da empresa (9,6%), mídia off-line (3,7%), TV (3%).

Dia dos professores

No Dia dos Professores (15/10) não é esperado um grande número de vendas. Para 80,4% dos entrevistados, os consumidores não devem adquirir presentes para essa data. Já 19,3% acreditam que os clientes devem adquirir um presente e 0,3%, dois itens.

Na visão dos lojistas, os itens com mais saída devem ser objetos de decoração (52,5%), papelaria (47,5%), cosméticos (10,2%), produtos alimentícios (8,5%) e roupas e vestuário (6,8%).