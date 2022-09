Dia das Crianças: 62% dos consumidores pretendem ir às compras

De acordo com projeção da CDL/BH, os consumidores planejam gastar R$ 113,28 em média por presente (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Para o Dia das Crianças, 62% do consumidores pretendem ir às compras este ano. Pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) revelou ainda que 67,9% dos entrevistados têm preferência por lojas físicas. Além disso, sete em cada 10 entrevistados pesquisam o produto antes de fechar negócio.

A pesquisa foi realizada entre 11 e 18 de agosto com clientes da capital mineira. Os lojistas estão otimistas com as vendas, mas, do total de pessoas que planejam presentear, 94,3% ainda não fizeram as compras. Para a CDL/BH, isso pode ser um indício de que muita gente vai deixar para a semana que vem.

O presidente da CDL/BH, Marcelo Souza e Silva, isso já é um hábito. “Tradicionalmente, o brasileiro realiza as compras próximo às datas comemorativas. Além disso, o pagamento dos salários será feito dias antes da celebração, o que, certamente, deve incrementar as vendas.”

Sobre as compras físicas, o presidente argumenta que a preferência por loja física era esperada. "Em 2021, a COVID-19 impulsionou as vendas on-line. Com o controle da pandemia, os consumidores estão retomando o hábito de realizar as compras via loja física.”

Gasto médio

De acordo com projeção da CDL/BH, os consumidores planejam gastar R$ 113,28 em média por presente. O valor teve aumento de 21,87% em comparação com o ano passado..

Principais presentes

Os presentes mais citados pelos entrevistados foram:

Brinquedos: 46,2%

Roupas: 35,4%

Calçados: 14,6%

Produtos alimentícios: 11,4%

Formas de pagamento

Ao 79% dos entrevistados disseram que vão pagar as compras à vista. Os pagamentos via cartão de crédito representam 21% e, em média, serão divididos em até três parcelas. Confira a ordem de pagamentos:

Cartão de débito: 22,3%

À vista cartão de crédito: 21,7%

Dinheiro: 18,5%

Parcelado no cartão de crédito: 18,5%

PIX: 14,6%

Parcelado cartão da loja: 2,5%

À vista no cheque: 1,3%

À vista cartão da loja: 0,6%

Pesquisa de preços

De acordo com o levantamento, 70% dos consumidores afirmam pesquisar o preço dos produtos antes de efetuarem as compras. Além disso, os entrevistados pontuaram que os principais atrativos para fechar um negócio são:

Bom atendimento: 64,2%

Agilidade no atendimento: 39,8%

Educação e cortesia dos vendedores: 21,6%

Qualidade do produto: 17,6%

Localização: 17%

Credibilidade da loja: 11,9%

Ambiente agradável e formas de pagamento: 10,2%

Sorteios: 4,5%

Para a escolha do presente, os entrevistados citaram a vontade da pessoa a ser presenteada (33,1%), desconto, promoção e preço (29,7%), necessidade do presenteado (21,1%) e qualidade do produto (16%).

Comemoração

A maioria dos consumidores (70%) não deve celebrar a data além da compra do presente. Dentre os que afirmam que irão comemorar, as principais atividades apontadas foram almoço em casa (8,2%), lanchar fora (6,3%), ida ao parque (4,4%), passeio no Zoológico (3,2%), cinema (2,5%), almoço em restaurante (2,5%). Jantar em restaurante, viagem, passeio em museu e shopping aparecem empatados com 0,6%.