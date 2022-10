BH: pretensão de compra para o Dia das Crianças em 2022 é menor que em 2021

Apesar da redução no número de compradores, o valor que se pretende gastar por presente registrou aumento de 0,73%. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



Por Leonardo Godim



O número de belo-horizontinos que pretendem comprar presentes para o Dia das Crianças em 2022 diminuiu em relação a 2021. A pesquisa, realizada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead/UFMG), mostrou que 44,29% dos entrevistados pretendem presentear uma criança nesta data, menos do que o apurado no ano passado.

O número apurado pelo Ipead é 18 pontos menor que o divulgado pela CDL/BH em setembro, quando os lojistas comemoraram a expectativa de alta nas vendas no Dia das Crianças.









A faixa entre R$31 e R$50 foi a mais citada pelos participantes da pesquisa quando questionados sobre o valor esperado dos presentes, representando 35,71% dos consumidores. Ao mesmo tempo, 33,33% dos participantes disseram que vão gastar o mesmo que no ano passado





A Pesquisa de Pretensão de Compra para o Dia das Crianças é realizada anualmente. O objetivo do estudo é dar subsídios para o comércio varejista sobre a expectativa de comércio para a data.





Custo de vida e cesta básica

O Ipead divulgou no mesmo relatório que o custo de vida em Belo Horizonte registrou uma queda de 0,24% no mês de setembro. O resultado foi movido em boa medida pela queda no preço da gasolina comum, de 7,39% no mês.





A cesta básica, por sua vez, ficou 1,64% mais cara em setembro em relação ao mês anterior, chegando a R$ 678,08 – 55,95% do salário mínimo. Os principais responsáveis pelo aumento foram a banana caturra (aumento de 19,17%), tomate (7,88%) e batata inglesa (12,08%).