Valor médio dos presentes do Dia das Crianças será de R$ 102,78 em BH

comerciantes, que terão a primeira data comemorativa de peso depois da reabertura do setor, em agosto.



15:39 - 08/10/2020 Confiança de comerciantes volta a crescer na capital O Dia das Crianças, celebrado na próxima segunda-feira (12), não será motivo de comemoração apenas para aquelas crianças que recebem presentes, mas também para os, que terão a primeira data comemorativa de peso depois da reabertura do setor, em agosto.Segundo a Câmara de Dirigentes e Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), os belo-horizontinos estão dispostos a gastar, em média, R$ 102,78 com os presentes e, além disso, desta quinta-feira (8) até o feriado, as lojas de rua da capital prometem receber muito movimento, especialmente porque elas serão o principal canal de compra.





Ainda segundo a pesquisa realizada pela entidade - entre os dias 25 de setembro e 2 de outubro - houve uma diminuição no percentual de consumidores que irão presentear as crianças neste ano. Em 2019, 65,1% das pessoas entrevistadas afirmaram que iriam às compras na data. Já em 2020, a margem foi de 54,5% - 10,6 pontos percentuais a menos que o ano anterior.





De acordo com o presidente em exercício da CDL/BH, José Ângelo de Melo, “para não se endividar o consumidor está privilegiando os pagamentos à vista”.





Esse movimento é comprovado pelo levantamento, que revelou que os consumidores vão optar, em sua maioria, por cartão de débito (27,8%). O pagamento em dinheiro em espécie aparece como segunda opção entre os entrevistados (24,1%). À vista no cartão de crédito (22,2%) e parcelado no cartão de crédito (20,4%) são as outras opções preferidas.





O comércio da capital mineira poderá funcionar normalmente na segunda-feira, dia 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida. Dessa forma o consumidor pode aproveitar para efetuar as compras do Dia das Crianças. No domingo, 11, véspera do Dia das Crianças, o comércio não funciona.





Brinquedos preferidos





Dentre os itens que farão a alegria da criançada, os brinquedos estão em primeiro lugar, representando 73,6% das escolhas dos consumidores. Roupas (35,2%), eletrônicos (5,6%), chocolate (3,7%), jogos (3,7) e livros (1,9%) também aparecem na lista. A maioria dos consumidores (29,6%) irá comprar um presente.





Locais de compra





As lojas de rua lideram a preferência dos consumidores para local de compra, de acordo com 44,4% dos entrevistados. Os motivos que influenciam nessa escolha são: localização, preço e variedade de produtos. A internet ocupa o segundo lugar no ranking (24,1%). Para quem opta por essa modalidade de compra, os fatores mais importantes são: preço, praticidade e o fato de não estar saindo de casa.



Já os shoppings centers estão em terceiro lugar, sendo a escolha de 18,5% dos entrevistados. Variedade de produtos, localização e conforto são os principais atrativos. Nas lojas de rua, o valor médio gasto será de R$ 90,63. Quem optar por comprar na internet, irá desembolsar em média R$ 107,69. Já nos shoppings, o valor investido será em torno de R$ 95.



Vendas em outubro





A expectativa da CDL/BH é que o Dia das Crianças injete um montante de R$ 2,15 bilhões na economia da capital. “Mas estamos prevendo queda de 4,64% nas vendas no mês de outubro de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado”, esclareceu o presidente em exercício da CDL/BH.





Em pesquisa com os lojistas, 50,8% esperam que as vendas seja melhores em relação ao ano de 2019 (47,7%) ou muito melhores (3%). Contudo, 22% dos lojistas acreditam que será pior, em função da pandemia e do cenário macroeconômico adverso com alta taxa de desemprego e de queda na renda.





Em relação às estratégias comerciais para atrair clientes nessa pandemia, os lojistas revelaram que estão investindo na divulgação dos produtos (83,3%), realizando promoções (46,2%), flexibilizando ou facilitando o pagamento (39,4%) e vendendo on-line com a ajuda das mídias sociais (34,8).

*Estagiário sob supervisão do subeditor Daniel Seabra