Confiança de comerciantes volta a crescer na capital

Movimento de pessoas no comércio da Avenida Afonso Pena, no Centro (foto: Gladyston Rodrigues/EM)

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio () apurado em setembro mostra que as incertezas trazidas pela pandemia aosdo setor dede Belo Horizonte estão se reduzindo.

O indicador do mês passado é o melhor do terceiro trimestre e atingiu 81,6 pontos, frente a 68,1 pontos verificados em agosto.

A pontuação observada em setembro se aproxima da fronteira do otimismo, que é atingida com 100 pontos, e reflete as perspectivas para a retomada da economia com a flexibilização do isolamento social na capital. Os números servem de referência para retomada de investimentos e contratações no setor.

O aumento de confiança do comércio também decorre da previsão de bons resultados nas vendas para o último semestre do ano, aquecidas por datas comemorativas como dia das crianças e Natal e da prorrogação, por parte do governo federal, do auxílio emergencial.

O Icec foi elaborado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG) com base em mil entrevistas com empresários do setor na capital.

Veja o relatório do Icec completo.

*estagiário sob supervisão do subeditor Daniel Seabra