Produção industrial de Minas recua 0,4% em agosto e interrompe sequência positiva

Produção industrial de Minas registra primeira baixa nos últimos quatro meses (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press - 26/01/2018)

A produção industrial de Minas Gerais reduziu 0,4% em agosto de 2020, em relação a julho, na série com ajuste sazonal, interrompendo o crescimento da indústria no estado registrado nos três meses anteriores. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apesar da retração, Minas ainda está acima do nível de produção de fevereiro deste ano, com 2,6%.









Ainda segundo o levantamento, na média nacional, a produção industrial encolheu 2,7% em agosto ante o mesmo mês do ano passado. Segundo o IBGE, houve contribuição negativa do efeito calendário, porque agosto de 2020 teve um dia útil a menos do que igual mês do ano anterior.





As quedas ocorreram no Espírito Santo (-14,7%), Paraná (-7,6%), Bahia (-6,1%), Mato Grosso (-4,4%), São Paulo (-4,1%), Pará (-1,8%), Rio Grande do Sul (-1,6%), Santa Catarina (-1,3%) e Minas Gerais (-0,1%).





Na direção oposta, houve avanços em Pernambuco (10,0%), Ceará (5,3%), Rio de Janeiro (4,0%), Goiás (3,1%), Região Nordeste (2,7%) e Amazonas (0,7%).





Pré-pandemia





O resultado, divulgado nesta quinta-feira (8) pelo IBGE, mostra que seis locais já superaram o patamar pré-pandemia da COVID-19: Amazonas (7,6%), Pará (5,5%) Ceará (5%), Goiás (3,9%), Minas Gerais (2,6%) e Pernambuco (0,7%) estão acima do nível de produção de fevereiro de 2020.





O gerente da pesquisa, Bernardo Almeida, explicou que esse resultado está ligado à reabertura das atividades comerciais e à flexibilização do isolamento social, em grande parte do país.

“A pesquisa reflete, em grande medida, a ampliação do movimento de retorno à produção de unidades produtivas, após paralisações e interrupções por conta da pandemia”, afirmou o Almeida.





A produção industrial nacional cresceu 3,2% em agosto, quarta alta seguida.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Daniel Seabra