Na Semana da Criança, escritores querem aproximar a garotada do universo dos livros (foto: Reprodução)

>> >> TODAS AS FLORES DO MUNDO



(foto: Páginas Editora/Divulgação)



Ser obrigado a abandonar a casa onde mora, a cidade, o país onde nasceu, a deixar para trás os bens materiais e a própria cultura para viver num local estranho. Essa experiência é dolorosa para os adultos. Imagine então para uma criança que nasceu num lugar repleto de flores? Este é o tema de “Todas as flores do mundo” (Páginas Editora), de Luciano Rodrigues. No livro infantil, em peregrinação por um novo lar, refugiados – seja por questões políticas, econômicas ou de guerra – deparam com todo tipo de experiência. Menino narra sua trajetória com a família por lugares frios, de muito calor, secos, vazios, alegres ou sombrios. Até o dia em que eles encontram uma nova morada, mas faltam as flores. E elas foram plantadas. A metáfora é da esperança que carregamos por onde vamos, sem esquecer nossas raízes, além da riqueza da diversidade cultural. O lançamento será neste sábado (8/10), às 15h, no Centro de Apoio ao Artesanato (Rua Gonçalves Dias, 1.608, Lourdes), com direito a contação de história com Lua Gondi.





>> “CLARA E GUTO – OS SEGREDOS DE LONDRES”



(foto: Miguilim/reprodução)



O livro infantil “Clara e Guto – Os segredos de Londres” (Editora Miguilim), de Léo Dicker e ilustrado por Ciça, será lançado neste sábado (8/10), das 11h às 15h, na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913 – Savassi). Quando Clara recebe mensagem de sua amiga Vickie, que mora em Londres, Guto coloca em ação suas invenções para que eles possam viajar para lá o mais rápido possível. Enquanto decifram uma série de enigmas e charadas, os meninos percorrem as principais atrações da capital inglesa, aprendendo sobre história, cultura, educação, respeito e o poder da amizade. Já traduzido para o inglês pela Cultura Inglesa e com prefácio de José Godoy, o livro foi escrito de trás para a frente.

>> "BIA E A MÁQUINA DO TEMPO"





Rodrigo Toffolo lança, neste domingo (9/10), "Bia e a máquina do tempo". É o segundo livro do regente titular da Orquestra Ouro Preto. Trata-se da história do encontro de uma garotinha que adora música com o compositor alemão Ludwig van Beethoven. A menina vive aventuras naquele que seria seu primeiro dia de aula na escola de música. Por meio de um objeto “misterioso” , Bia é transportada para o passado, onde se encontra com um dos maiores compositores de todos os tempos. O grande Beethoven será o guia da personagem pela história da música ao longo dos séculos. O maestro Toffolo usa como ferramenta não apenas a linguagem didática, mas também o humor, a brincadeira e muita diversão. O lançamento ocorrerá a partir do meio-dia de amanhã, no foyer do Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro).