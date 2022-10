Uberaba desobriga máscaras e recomenda a quem tiver sintomas respiratórios

A partir de hoje (11/10) em Uberaba apenas os profissionais de saúde vão seguir as normas regulamentadoras do serviço, em relação ao uso de máscara facial; na foto equipe médica do Hospital Regional de Uberaba analisa fichas de pacientes com COVID (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Renato Manfrim - Especial para o EM

Com apenas nove casos da COVID-19 registrados nas últimas 72 horas em Uberaba, no Triângulo Mineiro, duas pessoas internadas em leitos de UTI de hospitais da cidade e nenhuma pessoa internada em enfermarias, a Prefeitura, por meio do Decreto Municipal nº 3.013, publicado nessa segunda-feira (10/10), tornou facultativo o uso de máscara ou cobertura facial sobre o nariz e a boca no âmbito do Município, recomendando o uso para as pessoas que apresentarem sintomas respiratórios. Até o novo decreto, as máscaras eram exigidas em unidades da área da saúde e no transporte coletivo.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Uberaba, entre os dados que fundamentaram a decisão, estão índices de avaliação da COVID, coletados na cidade entre os dias 2 a 8/10. “Neste período houve 230 casos positivos, 757 negativos, com média diária de 141 testes. Além disso, 50% do público com vacinação de primeiro reforço e 50% com vacinação de segundo reforço. A taxa de ocupação UTI ficou em 3% e a de ocupação de enfermaria em 6%”, considerou a Pasta. A Prefeitura de Uberaba destacou que a decisão, orientada pelo Comitê Técnico de Enfrentamento da COVID, que é formado por integrantes da Secretaria Municipal de Saúde, levou em conta o efetivo monitoramento dos indicadores de transmissibilidade da doença e o arrefecimento da pandemia.De acordo com a Secretaria de Saúde de Uberaba, entre os dados que fundamentaram a decisão, estão índices de avaliação da COVID, coletados na cidade entre os dias 2 a 8/10. “Neste período houve 230 casos positivos, 757 negativos, com média diária de 141 testes. Além disso, 50% do público com vacinação de primeiro reforço e 50% com vacinação de segundo reforço. A taxa de ocupação UTI ficou em 3% e a de ocupação de enfermaria em 6%”, considerou a Pasta.

Desta forma, a partir de agora em Uberaba apenas os profissionais de saúde devem seguir as normas regulamentadoras do serviço, em relação ao uso de máscara facial, as quais estão relacionadas às recomendações do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde.

Desde o início da pandemia em Uberaba foram registrados 108.204 casos da COVID-19, sendo que destes 106.519 pessoas se recuperaram e 1.609 morreram.