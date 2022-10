Menos de 40% do adultos acima de 40 anos tomaram a 4ª dose contra COVID

Pessoas maiores de 40 anos já podem receber a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 (foto: Dirceu Aurélio / Governo de Minas / Divulgação)

Por Clara Mariz

Apenas 39,52% das pessoas com 40 anos ou mais tomaram a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em Minas Gerais. O valor representa uma queda de 68% na procura pelo imunizante, quando comparada à terceira dose.

De acordo com dados do Vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), até este sábado (8/10), 3.577.483 adultos que podem receber a segunda dose de reforço procuraram as unidades de saúde. Na primeira dose de reforço - terceira aplicação -, foram 11.407.418 pessoas.

Até sexta-feira (7/10), 3.881.582 casos de contaminação pela doença foram confirmados e 63.814 morreram, em Minas. Em 24h a SES registrou 80 novos casos e 4 mortes.

Desde o início da imunização contra a Covid-19 no Estado, 18.141.547 mineiros tomaram a primeira dose. Deste total, 16.593.646 completaram o esquema vacinal com a segunda dose.