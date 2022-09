COVID-19: BH começa a vacinar crianças de 3 anos nesta quinta-feira (29/9)

BH recebeu mais de 9 mil doses da Coronavac nesta quarta-feira (28/9) (foto: NORBERTO DUARTE / AFP)

Índice de vacinados

Pontos de vacinação com Coronavac em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) começa a vacinar todas as crianças a partir dos 3 anos contra a COVID-19 nesta quinta-feira (29/9). Até então as doses estavam restritas aos imunocomprometidos.Qualquer criança com idade entre 3 e 11 anos poderá receber a primeira dose da Coronavac ou concluir o esquema vacinal em 18 centros de saúde da capital (veja a lista no fim da matéria).De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a ampliação do público se dá pelo repasse de 9.020 doses à prefeitura nesta quarta-feira (28/9).Para receber a vacina, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsável legal, apresentar documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.No caso de um terceiro levar a criança para vacinar, é preciso apresentar um termo de autorização assinado pelo responsável. O documento está disponível neste link De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela PBH na última terça-feira (27/9), 16,9% da população de 3 e 4 anos na capital já recebeu o imunizante contra a COVID-19.Entre crianças de 5 a 11 anos, o número salta para 64,2% do público com o esquema vacinal completo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso da Coronavac em maiores de três anos em julho