COVID: 65% de pessoas maiores de 40 anos não tomaram quarta dose em BH

Público maior de 40 anos foi convocado para receber quarta dose há mais de dois meses (foto: Rodrigo Clemente/PBH)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta segunda-feira (5/9) que apenas 34,9% da população acima de 40 anos foram imunizados com a quarta dose da vacina contra a COVID-19 na cidade.O público desta faixa etária, estimado em 384 mil pessoas, já podia receber a segunda dose de reforço desde 24 de junho.

Segundo o diretor de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica da PBH, Paulo Roberto Lopes Corrêa, o público de 5 a 11 anos também está atrasado: somente 63% receberam a segunda dose.



"Sabemos que, depois de quatro meses desde a dose anterior, você começa a ficar desprotegido para formas graves da doença", diz Corrêa. "Quanto menor a cobertura vacinal da população, maior é a circulação do vírus, que pode levar ao surgimento de novas variantes", completa.



Neste momento, além da repescagem para todas as faixas etárias já convocadas, a PBH também disponibiliza o imunizante contra a COVID-19 para pessoas com alto grau de imunossupressão (quinta dose para maiores de 18 anos e quarta para 12 a 17 anos), trabalhadores da saúde com mais de 18 anos, crianças de 4 a 11 anos com e sem comorbidades e crianças de 3 anos imunossuprimidas.



Para mais informações, acesse o site da prefeitura.



O Ministério da Saúde ainda não autorizou que os municípios convoquem o público de 30 anos ou mais para receber a quarta dose.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata