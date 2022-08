COVID: BH libera 5ª dose para maiores de 12 anos imunossuprimidos

Repescagem para grupos já convocados continua nos postos da capital (foto: Rodrigo Clemente/PBH)

Pessoas com alto grau de imunossupressão com 12 anos ou mais recebem a 5ª dose da vacina contra a COVID-19 em Belo Horizonte a partir desta quinta-feira (25/8). A última vacina de reforço deve ter sido aplicada há pelo menos 4 meses.

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, podem receber a imunização, as pessoas nas condições abaixo:

- Imunodeficiência primária grave;

- Quimioterapia para câncer;

- Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;

- Pessoas vivendo com HIV/Aids;

- Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias;

- Uso de drogas modificadoras da resposta imune, como Metotrexato, Leflunomida, Micofenolato de mofetila, Azatiprina, Ciclofosfamida, Ciclosporina, Tacrolimus, 6-mercaptopurina, Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe) Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe).

- Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;

- Pacientes em hemodiálise;

- Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

Os locais e horários para a vacinação estão disponibilizados no portal da Prefeitura de acordo com a faixa etária: de 12 a 17 anos e maiores de 18 anos.

Para receber a vacina é necessário apresentar o cartão de vacinação, documento de identificação com foto e CPF. A pessoa também não deve ter tido COVID-19 ou sintomas nos últimos 30 dias.

Devem ser apresentados laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde (emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro), assinado e carimbado, em versão original.

Segundo a PBH, as ações de repescagem seguem em andamento diariamente para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas. Confira os pontos de imunização da repescagem de acordo com o público.