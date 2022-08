Pelo telefone, bombeiro ajuda a salvar bebê engasgado em São João del-Rei

Mãe conseguiu salvar a filha enquanto falava ao telefone com os bombeiros (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de São João del-Rei)

Um Sargento do Corpo de Bombeiros (CBMMG) ajudou a salvar um bebê engasgado por telefone nesta quarta-feira (24/8) em São João Del Rei, na Região do Campo das Vertentes. A mãe da menina de um ano e oito meses foi instruída pelo militar enquanto a equipe dos bombeiros ia até sua casa, no Bairro Bom Pastor.

A criança se engasgou comendo uma banana. De acordo com o Sargento Dias, militar que atendeu a ligação, a mãe estava muito nervosa ao telefone e informou que a criança não conseguia respirar. Ela conseguiu remover o pedaço de alimento com as orientações do sargento."Pude ouvir a criança chorando, o que nestes casos é um ótimo sinal, pois indicava que a menina tinha voltado a respirar", diz o sargento.

Quando a equipe de resgate chegou na casa, a menina estava consciente e orientada no colo da mãe. Ela foi encaminhada para cuidados médicos na Unidade de Pronto Atendimento de São João del-Rei.



"O procedimento adotado pela mãe foi o indicado: ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros por meio do 193. Nós somos treinados para este tipo de situação e estamos 24 de plantão para poder auxiliar. É ótimo saber que pude ajudar", diz o militar.