Censo 2022: recenseadores enfrentam alto índice de recusa e até agressões

A Lei Federal 5.534 diz que o cidadão tem garantido seu direito de sigilo estatístico e seu dever de prestar informações estatísticas ao IBGE (foto: Marcio Costa/Agência IBGE Notícias)

Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, após as visitas de recenseadores em aproximadamente 20% das moradias da cidade, o índice de recusa já é considerado alto: em torno de 3%.

Segundo informações do coordenador do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Área de Uberaba, Marshal de Almeida da Silva Marangoni, neste ano a resistência dos moradores está maior do que o levantamento de dados de censos de anos anteriores.

08:35 - 17/03/2022 IBGE divulga hoje resultados de teste do Censo 2022 “Esse alto índice de recusa está relacionado a muitos fake news que têm circulado em grupos de WhatsApp de bairros de que as pessoas podem perder o benefício social, além da questão do aumento do medo das pessoas com relação aos crimes”, considerou.

Ainda conforme Marangoni, além disso, diariamente, ele tem recebido relatos de recenseadores de Uberaba que estão sendo recebidos de forma hostil e sofrendo agressões verbais. “Teve um caso de uma pessoa que ameaçou acertar uma mangueira de água em um de nossos recenseadores. Esse tipo de reação atrapalha muito, pois desestimula os recenseadores, já que eles ganham por produção”, lamentou.

O chefe da Agência do IBGE em Uberaba lembra que existe a Lei Federal 5.534 de 14 de novembro de 1968, que diz que o cidadão tem garantido seu direito de sigilo estatístico e seu dever de prestar informações estatísticas ao IBGE.

“Quem se recusar a prestar as informações solicitadas ou mentir nas respostas está sujeito a pagar multa de até dez vezes o valor do salário-mínimo, se for infrator primário; se reincidente, pode ser cobrado até o dobro desse valor”, diz trecho da lei.

Os recenseadores de todo o país estão fazendo a pesquisa desde o dia 1º de agosto e têm até três meses para finalizá-la.



Como identificar um recenseador do IBGE

Para não ser vítima de visitas de falsos recenseadores para aplicação de golpes, o IBGE reforça que os profissionais usam equipamentos específicos, que podem identificá-los, ou seja, o recenseador está sempre de colete com a identificação do IBGE e um crachá com identificação pessoal.

Além disso, no colete há o telefone 0800-721-8181, número disponível para o morador ligar em caso de dúvida.