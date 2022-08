Censo 2022: mais de 6 milhões de mineiros já foram recenseados

O Censo Demográfico 2022 foi iniciado em 1º de agosto em todo o país (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Não receberam os recenseadores

Iniciado há quase um mês, o Censo Demográfico 2022 já ouviu mais de 6 milhões de pessoas em Minas Gerais, o que corresponde a 10% de todos os brasileiros que já receberam os recenseadores. Em todo o país, conforme dados divulgados nesta terça-feira (30/8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), mais de 59,6 milhões de pessoas já foram entrevistadas na pesquisa.São Paulo foi o estado que mais teve moradores recenseados. Até agora, conforme o balanço parcial do IBGE, por lá são mais de 9 milhões de recenseados.Ainda em Minas, 2,97% da população indígena foi alvo da pesquisa até o momento. No Brasil, ao todo, 450.140 indígenas foram ouvidos.Pela primeira vez no questionário, 36.741 quilombolas foram recenseados em Minas, o que corresponde a 9,5% do total desse público mapeado no estado. No país, de acordo com os dados divulgados, 386.750 quilombolas já foram alvo dos pesquisadores.

O balanço parcial do IBGE também aponta que 567.588 domicílios se recusaram receber os recenseadores neste Censo Demográfico. O número representa 2,3% das casas visitadas até o momento.