Anvisa libera CoronaVac contra COVID-19 para crianças de 3 a 5 anos

O imunizante contra a COVID-19 é produzido pelo Instituto Butantan (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press )





A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta quarta-feira (13/7), a aplicação emergencial da vacina CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos de idade. Durante reunião da diretoria colegiada, em Brasília, por unanimidade, a agência seguiu recomendação das áreas técnicas e autorizou a imunização com duas doses da vacina, em um intervalo de 28 dias.









imunizante contra a COVID-19 é produzido pelo Instituto Butantan. Ainda não há prazo para o início da utilização do imunizante no plano nacional de vacinação, a decisão caberá ao Ministério da Saúde.





A decisão foi baseada em estudos nacionais e internacionais sobre a eficácia da vacina em crianças. As pesquisas foram realizadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Butantan, além de entidades internacionais.









Um dos estudos clínicos sobre o tema, feito no Chile, mostrou efetividade de 55% da CoronaVac contra a hospitalização de crianças que testam positivo para a COVID-19. Além disso, as crianças que participaram dos estudos clínicos apresentaram maior número de anticorpos e menos reações à vacina em relação aos adultos.





No Brasil, as reações graves após a imunização foram consideradas raras e raríssimas, a conclusão foi obtida após análise de 103 milhões de doses aplicadas no país.