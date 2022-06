Gripe ou COVID? Infectologista infantil explica sintomas em crianças

Nariz escorrendo, tosse, febre… os sintomas que chegam com o inverno deixam os pais naquela dúvida: é gripe ou COVID-19 ? Com o aumento de casos nas cidades brasileiras e a presença de outros quadros respiratórios virais, com sintomas similares, como tosse, dor na garganta, falta de apetite e febre, a diferenciação entre eles fica ainda mais complicada.

“Em adultos a COVID apresenta sinais mais característicos, como tosse seca, perda de olfato e/ou paladar. Já as crianças que tiveram contato com alguma pessoa do mesmo núcleo familiar que testou positivo e apresenta sintomas gripais, há grande chance do agente causador ser o mesmo”, pontua André Ricardo Araújo da Silva, coordenador médico infectologista do Grupo Prontobaby.