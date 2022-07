COVID-19: primeiro semestre de 2022 registra 1,2 milhão de testes positivos

Números referentes a testes para diagnóstico são os primeiros que mostram a evolução de uma doença e o aumento da transmissibilidade (foto: Alexandra_Koch/Pixabay ) Mais de 3,2 milhões de testes de COVID-19 foram feitos no Brasil no primeiro semestre de 2022, sendo 1,2 milhão de exames positivos. A taxa de positividade média do período foi de 38,1%. Os dados foram compilados pela Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), cujos laboratórios associados respondem por mais de 60% de todos os exames colhidos pela saúde suplementar no país.













Segundo Alex Galoro, patologista e coordenador do Comitê de Análises Clínicas da Abramed, a delta era mais grave e gerava mais internação em hospitais, o que pode ter causado medo na população, ajudando a justificar o aumento na quantidade de testes no segundo semestre de 2021.



Os dados do primeiro semestre de 2021 estão relacionados à segunda onda de COVID-19 , com predomínio da variante delta, enquanto os de 2022 estão na terceira onda , quando a predominância foi da variante ômicron. Segundo Alex Galoro, patologista e coordenador do Comitê de Análises Clínicas da Abramed, a delta era mais grave e gerava mais internação em hospitais, o que pode ter causado medo na população, ajudando a justificar o aumento na quantidade de testes no segundo semestre de 2021.

“Além disso, neste período, havia a exigência de exames para viagens, volta ao trabalho presencial e eventos culturais. As pessoas realizavam testes sem suspeita de terem a doença ou sem nenhum sintoma, apenas para comprovar o resultado negativo. Já no primeiro semestre de 2022, a positividade maior mostra que os testes foram efetuados realmente por pessoas que já apresentavam sintomas”, explica Galoro.



População perde medo da doença e relaxa nas medidas farmacológicas









“Também temos visto um O patologista também cita a questão comportamental. Com o tempo, as pessoas foram perdendo o medo da doença e, com a confiança na vacina, passaram a fazer menos testes, já que os sintomas ficaram mais leves e persistem por menos tempo.“Também temos visto um relaxamento em relação às medidas não farmacológicas , ou seja, uso de máscara e de álcool em gel e distanciamento social. As pessoas não fazem mais questão de saber se estão infectadas com a COVID-19”, diz Alex Galoro.





Esse comportamento também reflete a própria evolução da doença. Com o contato com o vírus e a criação de anticorpos, o organismo está mais preparado para a resposta imunológica, por isso os picos de casos de coronavírus são mais rápidos e mais curtos, como pode ser visto nas últimas semanas em relação a novas variantes.



Mês a mês de 2022



Em janeiro foram realizados 1.246.598 exames de COVID-19, sendo 559.972 positivos (taxa de 44,9%), enquanto em fevereiro, foram 604.900 exames, com 248.535 positivos (taxa de 41,1%). Março registrou 249.620 exames, com 20.318 positivos (taxa de 8,1%). Em abril, dos 88.606 exames realizados, 9.366 deram positivo (taxa de 10,6%). Maio fechou com 277.922 exames e 77.301 positivos (taxa de 27,8%). Por fim, junho registrou 802.135 exames, com 329.549 positivos (taxa de 41,1%).



A última semana de junho (25/6 a 1º/7) foi marcada por queda no número de exames de COVID-19, uma retração de 9% em relação à semana anterior (18/6 a 24/6). Foram feitos 154 mil exames, dos quais 64 mil deram positivo.





A proporção de exames PCR observada nas associadas se manteve estável, em 84%. A taxa de positividade geral caiu, passando de 44,6% na semana anterior para 42% na semana atual. “Esse resultado já indica uma tendência de redução tanto no número de testes quanto na positividade para os próximos períodos”, acrescenta Galoro.





Os números referentes a testes para diagnóstico são os primeiros que mostram a evolução de uma doença e o aumento da transmissibilidade, por isso os resultados apresentados semanalmente pela Abramed são tão importantes para o acompanhamento da COVID-19 no país.