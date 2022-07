COVID-19: 6 em cada 10 mortos não tomaram a 3ª dose, diz levantamento

Os dados mostram que três em cada 10 mortes foram de pessoas que tomaram a dose de reforço em 2021 e que precisavam de nova dose de reforço em 2022 (foto: Tânia Rego/Agência Brasil )





No Brasil, no período entre março e junho de 2022, seis entre 10 pessoas que morreram de COVID-19 não tinham tomado a terceira dose da vacina . O levantamento e a seleção de dados da Info Tracker - plataforma que faz monitoramento da pandemia ligada à Universidade de São Paulo (USP) e à Universidade Estadual Paulista (Unesp) - foi feito a pedido do portal Uol.









Os dados mostram ainda que três em cada 10 mortes foram de pessoas que tomaram a dose de reforço em 2021 e que precisavam de nova dose de reforço em 2022. Além disso, a maioria das vítimas eram idosas e apresentavam comorbidades





Segundo o levantamento, 68% das pessoas que foram internadas entre março e junho tinham alguma comorbidade. Entre os óbitos, 80% deles apresentavam duas ou mais doenças decorrentes da COVID.





Os dados mostram ainda que a maioria das pessoas que precisaram ser internadas ou morreram por causa da COVID-19 também eram idosas. Eles representam 64% e 82%, respectivamente.





Vacinação no Brasil

No Brasil, 450.433.361 doses de vacinas contra a COVID-19 já foram aplicadas. Destas, 178 milhões foram da primeira dose; 160,7 milhões, como segunda; e 4,9 milhões como dose única, de acordo com o Ministério da Saúde, em boletim reportado no dia 28 de junho de 2022.





Além disso, os dados no país indicam que 93,3 milhões de pessoas foram vacinadas com a dose de reforço. Já a dose extra - considerada também como a quarta dose da vacina - foi aplicada em 9,1 milhões de pessoas.