'Segunda onda é fruto de decisão direta do governo federal', diz Mandetta

Mandetta criticou a falta de liderança do governo federal (foto: Reprodução Facebook ) ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) afirmou que a segunda onda da pandemia da COVID que está no Brasil é uma decisão direta do governo federal. Mandetta criticou a falta de liderança do governo Jair Bolsonaro (sem partido) durante live da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), nesta sexta-feira (30/4).





Segundo Mandetta, o governo brasileiro foi procurado por empresas para “vender vacinas”. “Não porque o Brasil é bonzinho”, ressaltou. O ex-ministro explica que os fornecedores viam no país um grande mercado.



“Todos queriam vender as vacinas e o Brasil virou as costas, porque não tinha gente do ramo do sanitarismo, da saúde, com vidas dedicadas ao tema. Perdemos o timing e plantamos uma segunda onda”, comentou Mandetta.







“Essa segunda onda é fruto de decisão direta do governo federal de não adquirir as vacinas para iniciar a vacinação em novembro”, concluiu.





O ex-ministro também comentou sobre o colapso do sistema de Saúde de Manaus e como o governo federal influenciou no cenário: “Não monitoramos as cepas e a solução dada foi mandar as pessoas de Manaus para outras cidades”.

Mandetta participou, nesta sexta-feira (30/4), de uma live da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) que discute “caminhos para a reconstrução social” brasileira. A transmissão também contou com a participação do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), e dos ex-governadores Ciro Gomes (PDT) e Márcio França (PSB).





A transmissão ao vivo discutiu os “caminhos para a reconstrução social”, conforme a CSB, no cenário de pandemia e analisou diversas perspectivas.



