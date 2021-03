Mandetta sobre COVID-19: 'Estamos no início da megaepidemia'

Mandetta diz que cenário da pandemia no país pode piorar se medidas de combate não forem endurecidas (foto: Nelson AlmeidaA/FP)

Reflexos de um ‘boicote’

Interior em colapso

A entrevista





Jornalistas do Estado de Minas conversaram, por vídeo, com Luiz Henrique Mandetta. Entre esta quinta (04/03) e esta sexta-feira (05/03), pílulas da entrevista serão publicadas. No domingo, vão ao ar os trechos que tratam de temas políticos, como a disputa eleitoral em 2022.

Após três recordes de mortes em sete dias e 1.840 mortes em 24 horas, segundo boletim divulgado nessa quarta-feira (3/3), o Brasil caminha para viver dias ainda piores no enfrentamento ao novo coronavírus. Em entrevista exclusiva ao, o ex-ministro da Saúde Luiz Henriquedisse que, se não houver rápida reação do sistema de saúde, o número de baixas diárias vai passar de 2 mil e pode beirar os 3 mil. O médico crê que a “megaepidemia” citada diversas vezes por ele desde janeiro — e ocasionada pelas mutações do vírus — ainda está em fase inicial.“Chegamos ao início dela (a megaepidemia). Costumo dividir espirais de crescimento de casos em terços. Estamos na metade do terço inicial; ainda não subimos o que vamos subir. Vamos ter uma epidemia paralela em praticamente todas as regiões. Todos os estados estão com o copo cheio. O transbordar do copo é o próximo capítulo. O Sul transbordou o copo: ontem, em Santa Catarina, houve mortes de pessoas que aguardavam com a família no carro, mas morreram por não ter onde entrar. Isso é desassistência, e em um dos estados mais ricos da federação. Temos mortes por desassistência em algumas regiões do Nordeste e no Rio Grande do Sul”, afirmou.O agravamento da crise imposta pelavai depender da reação dos estados do Sudeste à propagação do vírus. Se não houver contenção, recordes podem ser superados sucessivamente.“São mais de 100 milhões de pessoas na região. É metade da população brasileira. Se pegar uma espiral ascendente, como deve acontecer nos próximos dias, esse copo vai transbordar. O sistema não tem vasos comunicantes instalados para gerenciar isso. E aí vamos passar de 2 mil (mortes ao dia), chegando rapidamente a 2,5 mil e 3 mil. Vai de quais medidas que o Sudeste tomará para tentar diminuir a transmissão e aumentar o número de leitos”.Na visão de Mandetta, o país não precisava atravessar a pandemia batendo marcas negativas recorrentemente. Ele tece críticas ao presidente Jair(sem partido) e diz que a postura negacionista do chefe do Executivo federal prejudicou o combate à infecção.“Chegamos até aqui porque foram boicotadas a prevenção — não lave as mãos, não use máscara, aglomere e faça festas eram as falas do presidente. O eixo da atenção (também foi boicotado): a ciência tentando achar caminhos e (o governo dizia) use cloroquina e ivermectina, tome isso daqui que você fica bom. Tumultuou completamente o eixo do tratamento. O eixo das vacinas é uma tragédia que estamos passando — e vamos passar por um bom tempo. Não precisava ter sido assim, e não precisava ter sido eu (o ministro)”, sustentou, em tom crítico ao atual comandante da pasta de saúde, o general Eduardo Pazuello.Enquanto as capitais precisam lidar com impactos como os pacientes vindos do interior, os rincões do país já sentem os perversos efeitos da subida da curva da COVID-19. Em Minas Gerais, cidades como Montes Claros (Norte), Pouso Alegre (Sul), Uberaba e Uberlândia (ambas no Triângulo) lutam contra a desassistência.Os níveis de ocupação de leitos têm crescido. Para deter o vírus o governador Romeu Zema (Novo) anunciou um pacote de restrições válido para as regiões Triângulo Norte e Noroeste. O toque de recolher compõe a série de ações.Para Mandetta, o avanço da doença está relacionado às aglomerações proporcionada pelos eventos de campanha eleitoral, ocorridos antes dos pleitos municipais de novembro passado. Promessas feitas por candidatos ajudaram a piorar o cenário“Em setembro e outubro, a gente estava diminuindo. Quando o processo eleitoral termina, os casos começam a subir, pois política e eleição são encontros, reuniões e corpo a corpo. É típico da democracia. Depois, houve uma renovação, com muita gente que ganhou a eleição falando que não ia mais fazer restrições, que ia liberar geral, que aquilo era um absurdo, um exagero. Falando o que as pessoas queriam escutar. Os prefeitos que venceram com colocações do tipo ficaram presos a isso e, simplesmente, deixaram o barco correr no réveillon e no Natal”, explicou o ex-ministro.